La vittoria di Sinner su Shelton non é stata ininfluente: i punti e i soldi guadagnati

“Una vittoria utile alla classifica e sono punti che rimangono nel sistema“. In questo modo, Jannik Sinner ha commentato la sua affermazione contro l’americano Ben Shelton nel terzo e ultimo impegno della fase a gironi delle ATP Finals 2025. Sul veloce indoor dell’Inalpi Arena a Torino, l’azzurro ha sconfitto lo statunitense col punteggio di 6-3 7-6 (3), completando il proprio percorso da imbattuto e qualificandosi per la semifinale dove domani affronterà l’australiano Alex de Minaur.

Un risultato che consente al nostro portacolori di accumulare 200 punti nella classifica mondiale e portarsi a quota 10.600 punti. Lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del ranking), matematicamente è irraggiungibile (11.650 punti), ma l’altoatesino ci tiene a chiudere il 2025 con un trofeo e volendo essere il più vicino possibile all’iberico.

Il riscontro poi ha dei riflessi economici importanti. L’edizione 2025 delle Finals è la più ricca di sempre. Chi conquisterà il titolo si metterà in tasca la bellezza di 5,071 milioni di dollari (circa 4,400 milioni di euro), mentre ogni successo nel round robin si è tradotto in 396.500 dollari (circa 334.100 euro).

Da ciò si può comprendere come questo risultato, pur in un incontro che non metteva in discussione la qualificazione alle semifinali, avesse una rilevanza in termini di ranking ATP e dal punto di vista squisitamente economico.

MONTEPREMI ATP FINALS 2025

Partecipazione: 331.000 dollari (circa 287.200 euro).

Vittoria nel round robin: 396.500 dollari (circa 334.100 euro).

Vittoria in semifinale: 1,183 milioni di dollari (circa 1,027 milioni di euro).

Vittoria in finale: 2,367 milioni di dollari (circa 2,054 milioni di euro).

Il vincitore imbattuto guadagna 5,071 milioni di dollari (circa 4,401 milioni di euro).