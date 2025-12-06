BiathlonSport Invernali
Biathlon, Rebecca Passler sale sul podio in IBU Cup nella seconda sprint di Obertilliach
La seconda sprint femminile della prima tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon, in corso ad Obertilliach, in Austria, che domani sarà seguita da una pursuit, regala il primo podio stagionale all’Italia, grazie a Rebecca Passler, che si classifica terza nella gara sui 7.5 km.
Il successo va alla svedese Anna-Karin Heijdenberg, che si impone in 21’00″8, andando a precedere la norvegese Aasne Skrede, staccata di 7″7, mentre la 24enne altoatesina Rebecca Passler sale sul gradino più basso del podio con un ritardo di 15″9. Le prime tre non commettono errori al poligono.
Settima piazza per Beatrice Trabucchi, a sua volta senza errori al poligono, a 46″1, mentre è 17ma Martina Trabucchi, con un bersaglio mancato a terra, a 1’03″2, infine va a punti anche Astrid Plosch, 40ma con un errore in piedi, a 1’53″3. Fuori dalla top 40, invece, Linda Zingerle, 45ma con tre errori complessivi, a 1’58″9, e Birgit Schoelzhorn, 87ma con tre bersagli mancati, a 3’28″2.