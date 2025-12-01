A che ora gareggia Nicolò Martinenghi domani agli Europei di nuoto: programma 2 dicembre, tv, avversari, streaming

Nella prima giornata degli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta sarà subito protagonista l’Italia, che schiererà, tra i tanti azzurri al via, ben quattro atleti nelle batterie dei 100 rana maschili, ovvero Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo, Ludovico Blu Art Viberti e Gabriele Mancini.

Ben tre di loro sono stati inseriti nella stessa batteria, la quinta delle sette previste, che scatterà alle ore 11.55: al via in corsia 2 Nicolò Martinenghi, in corsia 3 Gabriele Mancini ed in corsia 4 Ludovico Blu Art Viberti. Le semifinali si disputeranno nella sessione pomeridiana, che avrà inizio alle 19.00 (il programma dettagliato non è stato ancora comunicato).

Le batterie degli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale dell’evento.

CALENDARIO EUROPEI VASCA CORTA 2025

Martedì 2 dicembre

11:55 Batterie 100 rana uomini – Serie 5 di 7

0 BUTLER Gregory GBR 31 DEC 2000 58.32

1 LISOVETS Volodymyr UKR 30 MAY 2004 57.85

2 MARTINENGHI Nicolò ITA 1 AUG 1999 57.56

3 MANCINI Gabriele ITA 28 MAY 2002 57.21

4 VIBERTI Ludovico Blu Art ITA 8 FEB 2002 56.46

5 DE GROOT Koen NED 17 FEB 2004 56.86

6 POCK Jeremias Alexander GER 19 OCT 2002 57.36

7 OGRETIR Berkay Omer TUR 16 FEB 1998 57.71

8 GAUR Jonas DEN 31 MAR 2005 58.03

9 BRAATHEN Jorgen Scheie NOR 5 APR 1995 58.48

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play

Diretta testuale: OA Sport