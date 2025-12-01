NuotoSport in tv
Europei nuoto vasca corta 2025: il programma di domani (2 dicembre). Orari, tv, azzurri in gara
Domani, martedì 2 dicembre, scatteranno a Lublino, in Polonia, gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta: subito protagonista l’Italia, che nelle batterie del mattino (ore 10.00) sarà rappresentata in acqua in 9 delle 10 specialità previste.
Nella sessione pomeridiana (ore 19.00), poi, gli azzurri che avranno superato il taglio mattutino, saranno protagonisti nelle semifinali e nelle prime quattro finali, previste per i 400 sl e per le staffette 4×50 sl. La composizione dei quartetti azzurri non è stata ancora svelata.
Gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta saranno trasmessi, sia per le batterie che per semifinali e finali, in diretta tv su Rai Sport HD mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale dell’evento.
CALENDARIO EUROPEI VASCA CORTA 2025
MARTEDÌ 2 DICEMBRE
Batterie – Ore 10:00
400 stile libero donne (Simona Quadarella, Anna Chiara Mascolo, Alessandra Mao)
400 stile libero uomini (Marco De Tullio)
50 farfalla donne (Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli, Paola Borrelli, Sara Curtis)
50 farfalla uomini (Michele Busa, Federico Burdisso, Simone Stefanì, Francesco Lazzari)
100 rana donne (Irene Burato)
100 rana uomini (Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo, Ludovico Blu Art Viberti, Gabriele Mancini)
200 dorso donne
200 dorso uomini (Lorenzo Mora, Christian Bacico, Francesco Lazzari)
4×50 stile libero donne (Italia)
4×50 stile libero uomini (Italia)
Finali e semifinali – Ore 19:00
400 stile libero donne – finale
400 stile libero uomini – finale
50 farfalla donne – semifinali
50 farfalla uomini – semifinali
100 rana donne – semifinali
100 rana uomini – semifinali
200 dorso donne – semifinali
200 dorso uomini – semifinali
4×50 stile libero donne – finale
4×50 stile libero uomini – finale
PROGRAMMA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD
Diretta streaming: Rai Play
Diretta testuale: OA Sport