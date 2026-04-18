Ancora Cerasuolo nei 50 rana! Pass e miglior prestazione al mondo stagionale

Titolo italiano e pass per gli Europei di Parigi per Simone Cerasuolo nei 50 rana! Il campione del mondo si impone con fermezza sul campo gara ricco di assenti d questa sera a Riccione e con il tempo di 26.51 ottiene il secondo oro di questi campionati. Il crono realizzato dal nuotatore di Imola lo pone come miglior performer al mondo stagionale nei 50 rana, lasciandosi alle spalle l’americano Van Mathias e il plurimedagliato olimpico Adam Peaty.

Questa è la seconda miglior prestazione del classe 2003 azzurro, che detiene come personale il 26.42 nuotato a Singapore quest’estate.

Completa il podio la coppia Centro Nuoto Torino formata da Flavio Mangiamele, che firma il personale in 27.11, e Gabriele Mancini, anche lui ampiamente sotto il precedente primato personale con 27.21.