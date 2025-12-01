Nuoto, rinunce alla vigilia degli Europei in vasca corta: Ceccon, Martinenghi e D’Ambrosio alleggeriscono il ‘carico’

Da domani fino al 7 dicembre gli Europei di nuoto in vasca corta terranno banco a Lublino. Nella piscina da 25 metri polacca si assisterà all’ultima competizione internazionale in calendario per primattori e primattrici di acqua e cloro.

La Nazionale italiana si presenta al via di questa competizione con alcune assenze, come quelle di Emma Virginia Menicucci e Lisa Angiolini per i postumi di un incidente stradale e uno stato di salute imperfetto, e di Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, sospese dopo la vicenda nota della scorsa estate. Certo, andrebbe menzionato anche Gregorio Paltrinieri, sempre più però indirizzato verso le acque libere.

I punti di riferimento saranno Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Sara Curtis, Simona Quadarella, Alberto Razzetti, Simone Cerasuolo e Carlos D’Ambrosio. Ben sette i debuttanti: Alessandra Mao, Irene Burato, Paola Borrelli, Agata Maria Ambler; Giovanni Guatti, Francesco Lazzari e Gabriele Mancini. Tornano in azzurro gli specialisti della vasca corta Lorenzo Mora, Michele Busa e Costanza Cocconcelli.

Sulla base delle condizioni di forma e del programma gare che si vorrà affrontare, sono state comunicate alcune rinunce rispetto alle iscrizioni originarie. Come riportato dalla FIN: “Nel corso della riunione tecnica tenutasi all’antivigilia degli Europei di Lublino il direttore tecnico Cesare Butini ha formalizzato le rinunce di Nicolò Martinenghi neii 200 rana, di Thomas Ceccon nei 200 dorso, di Filippo Megli nei 400 stile libero, di Anita Gastaldi nei 50 e 100 dorso e di Carlos D’Ambrosio nei 50 stile libero e nei 100 farfalla. Iscritti nei 100 stile libero Anna Chiara Mascolo e nei 50 stile libero Manuel Frigo. A queste rinunce, poi, potrebbero aggiungersene altre nel corso degli Europei in base alle esigenze delle staffette e alla condizione fisica di alcuni atleti“.

Più compresso, quindi, il programma gare di Martinenghi, Ceccon e D’Ambrosio, col campione vicentino che non sarà al via dei 200 dorso, una delle distanze che per quanto nuotato nella stagione in corta avrebbe potuto vederlo tra i protagonisti, ricordando il suo record italiano in Coppa del Mondo di 1:47.49. Il campione olimpico dei 100 dorso, quindi, disputerà a livello individuale solo questa specialità (100 dorso) e poi si dedicherà alle staffette.