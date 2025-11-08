Tiro a segno
Tiro a segno, Dallinger beffa Lindgren all’ultimo colpo nella carabina maschile da 10 metri ai Mondiali
La prima giornata dei Mondiali senior 2025 di tiro a segno va in archivio con la finale al cardiopalma della carabina maschile da 10 metri, che premia all’ultimo colpo il tedesco Maximilian Dallinger, il quale beffa lo svedese Victor Lindgren, mentre completa il podio il cinese Sheng Lihao. Fuori nelle qualificazioni tutti gli azzurri al via, con Edoardo Bonazzi, decimo, che si ferma a 6 decimi dall’ultimo atto. Nella graduatoria a squadre oro e record del mondo per la Cina, che precede Germania ed Ungheria, con l’Italia ottava.
Nella finale ad otto si impone all’ultimo colpo il tedesco Maximilian Dallinger, che beffa lo svedese Victor Lindgren per appena 3 decimi, vincendo per 252.0 a 251.7: entrambi i tiratori arrivano all’ultimo tiro con 241.8, poi, in una sorta di shoot-off anticipato, al teutonico basta fare 10.2 per vincere, dato che lo svedese trema e fa 9.9. Medaglia di bronzo per il cinese Sheng Lihao, terzo a quota 229.9.
Resta ai piedi del podio il nipponico Naoki Hanakawa, quarto con 208.5, mentre l’altro cinese Wang Honghao chiude quinto con 187.6. Il magiaro Zalan Pekler termina sesto a quota 166.5, mentre l’indiano Arjun Babuta si classifica settimo con 145.0, infine l’atleta individuale neutrale Ilia Marsov chiude ottavo con 124.3.
Escono nelle qualificazioni i tre azzurri al via: decimo Edoardo Bonazzi con 631.8, che si ferma a 6 decimi dall’ingresso in finale, più indietro Danilo Dennis Sollazzo, 37° con 629.1, e Michele Bernardi, 53° con 628.0. Nella classifica a squadre arrivano oro e record del mondo per la Cina, prima con 1898.4, davanti alla Germania, d’argento con 1893.7 (eguagliato il vecchio primato dell’India), ed all’Ungheria, di bronzo con 1891.4. Italia ottava a quota 1888.9.