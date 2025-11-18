Tabellone Mondiali calcio U17: orari, tv, accoppiamenti. Italia e Brasile dalla parte opposta

L’Italia ha sconfitto l’Uzbekistan per 3-2 negli ottavi di finale dei Mondiali U17 2025 di calcio: nel prossimo match della seconda fase ad eliminazione diretta, gli azzurrini se la vedranno con il Burkina Faso venerdì 21 novembre alle ore 14.30 italiane sul campo 5 dell’Aspire Zone di Al Rayyan, vicino a Doha, in Qatar.

La vincente di questo match affronterà poi in semifinale la vincente della sfida tra Austria e Giappone, mentre dall’altro lato del tabellone si giocheranno Portogallo-Svizzera e Marocco-Brasile. I match del penultimo atto si disputeranno lunedì 24 novembre, mentre le finali sono previste giovedì 27.

I match dell’Italia ai Mondiali U17 2025 di calcio saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play e FIFA+ (quest’ultima piattaforma trasmetterà tutti gli incontri), infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale delle partite degli azzurrini.

CALENDARIO MONDIALI U17 CALCIO 2025

Quarti di finale – Venerdì 21 novembre

98) Ore 13.30: Austria-Giappone, Aspire Zone, campo 3 di Doha

99) Ore 14.30: Italia-Burkina Faso, Aspire Zone, campo 5 di Doha

97) Ore 15.45: Portogallo-Svizzera, Aspire Zone, campo 2 di Doha

100) Ore 16.45: Marocco-Brasile, Aspire Zone, campo 7 di Doha

Semifinali – Lunedì 24 novembre

101) vincente 97-vincente 100, ore 13.30 campo 5 di Doha oppure 16.45 campo 7 di Doha

102) vincente 98-vincente 99, ore 13.30 campo 5 di Doha oppure 16.45 campo 7 di Doha

Finali – Giovedì 27 novembre

3° posto – Ore 13.30: Perdente 101-Perdente 102, Aspire Zone, Campo 7 di Doha

1° posto – Ore 17: Vincente 101-Vincente 102, Aspire Zone, Stadio Internazionale Khalifa di Doha

PROGRAMMA MONDIALI U17 CALCIO 2025: COME SEGUIRE IN TV E STREAMING

Diretta tv: match dell’Italia su Rai Sport HD.

Diretta streaming: match dell’Italia su Rai Play, tutti i match su FIFA+.

Diretta live testuale: OA Sport.