Angelo Binaghi non si pone limiti: “Stiamo studiando il sorpasso sul calcio. In Davis è una gara aperta”

Angelo Binaghi ha fatto il punto della situazione al termine delle ATP Finals di Torino ed in apertura della Final Eight di Coppa Davis a Bologna. Il presidente della FITP è intervenuto a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1 toccando diversi temi di attualità e proiettandosi verso quello che potrà essere il cammino dell’Italia senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti nelle Finals di Davis.

Binaghi non vuole sbilanciarsi ed evita di indicare la squadra azzurra come favorita n.1 per il titolo: “Non so, senza Sinner e Alcaraz è una gara aperta. Teniamo i piedi per terra, prima o poi anche a noi capiterà una sconfitta inattesa. Speriamo di andare più avanti possibile, ma non può andare sempre in modo straordinario come è andata negli ultimi anni“.

Sulla possibilità di superare il calcio in termini di audience dopo i numeri record registrati dalla finale Sinner-Alcaraz a Torino: “Stiamo studiando, ci stiamo preparando. La finale di Sinner contro Alcaraz alle ATP Finals è stata la partita più vista nella storia del tennis italiano in tv. Se le reti fossero state invertite avremmo fatto due milioni in più, detto questo una cosa traina l’altra. Aver avuto in fila tennis e calcio ha fatto sì che gli spettatori di Sinner abbiano poi continuato a vedere l’Italia“.

Sul Decreto Sport e l’organizzazione futura delle ATP Finals in Italia: “Il Decreto Sport è una legge che ha fatto il Parlamento, non il ministro da solo. Non ci è piaciuto il metodo perché pensavamo, e speriamo ancora, che il Governo, come sta dando dimostrazione, dia attenzione a questo meraviglioso tennis italiano per cercare di sfruttarci per portare in Italia opportunità ancora maggiori. Il Governo deve fare le leggi, in questa cornice dobbiamo cercare di fare il meglio per il nostro movimento che sta crescendo. Sono sicuro che nelle prossime settimane troveremo una soluzione con il ministro“.

Sulla possibilità di ospitare il quinto Slam a Roma: “Bisogna andare ad intaccare un monopolio che dura da molti anni, ma in Italia ci sono condizioni straordinarie in questo momento. Siamo detentori della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, abbiamo il giocatore più forte al mondo. Quando ricapiteranno queste situazioni?“.