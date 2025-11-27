Calcio, Italia terza ai Mondiali U17! Brasile in dieci e piegato ai calci di rigore

Si conclude col sorriso l’avventura della Nazionale italiana di calcio, allenata da Massimiliano Favo, nei Mondiali U17. Sul campo 7 dell’Aspire Zone di Doha, la compagine tricolore si è imposta contro i pari età del Brasile nella finale per il terzo e quarto posto di questa rassegna iridata. Un successo arrivato ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sullo 0-0, con gli azzurrini non in grado di sfruttare la superiorità numerica, frutto dell’espulsione al 14′ di Vitor Fernandes.

La squadra di Favo ha cercato con un’azione avvolgente di sfruttare la superiorità numerica, ma nel momento di colpire negli ultimi 30 metri, è mancata precisione e decisione. Ad andare vicino in due circostanze alla segnatura è stato Thomas Campaniello, non in grado però di trovare concretezza nella sua conclusione.

Grande partita da parte dei brasiliani che in fase di non possesso palla sono stati in grado di sporcare la manovra nostrana, lavorando molto bene con le marcature preventive. Demeriti però anche dell’Italia, come negli ultimi scampoli del confronto, quando sull’assist dalla sinistra di Andrea Luongo, Dauda Iddrisa solo davanti alla porta ha perso il tempo e non ha trovato l’impatto giusto col pallone.

Si è andati ai calci di rigore ed è stata una lotteria col brivido. Reti di Vincenzo Prisco, Dell, Simone Lontani e Tiago a precedere l’errore di Luongo, con la palla che è sfuggita al portiere brasiliano, colpendo il palo e non varcando la linea di porta. Strepitoso, però, Alessandro Longoni a parare il tiro di Luis Pacheco. Jean Mambuku fortunato a trovare la realizzazione, col rimbalzo del pallone deviato dall’estremo difensore verdeoro, dal montante e poi finendo in rete. Longoni è stato straordinario su Luis Eduardo, disinnescando il rigore con la mano di richiamo. È spettato ad Alessio Baralla il tiro decisivo e il 4-2 è diventato realtà, regalando all’Italia uno storico terzo posto. Brasile, da questo punto di vista, punito ancora una volta dal dischetto, dopo il ko contro il Portogallo in semifinale.