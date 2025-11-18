Calcio femminile: la Juventus all’esame Lione. Sfida proibitiva per le bianconere in Champions

Un match insidioso, proibitivo, ma di grandissimo fascino. Domani, mercoledì 19 novembre, alle ore 18:45 andrà in scena la sfida tra il Lione e la Juventus, incontro valido per il quarto turno della UEFA Women’s Champions League 2025-2026 di calcio femminile.

Si tratterà di un vero e proprio test per le ragazze di Massimiliano Canzi, forgiate dal brillante successo in esterna contro l’Atletico Madird (1-2) e della convincente prestazione in Campionato contro il Genoa, battuto per 2-0. Le bianconere al momento occupano la settima posizione in classifica, vantando due vittorie (rispettivamente appunto contro le madrilene e prime ancora contro il Benfica) ed una sconfitta, arrivata contro l’impegnativo vìs-a-vìs con il Bayern perso per 2-1.

Percorso netto invece per la corazzata transalpina, attualmente seconda (appaiata insieme a Manchester United, Barcellona e Chelsea) battendo in ordine cronologico Arsenal (1-2), St. Polten (3-0) e Wolfsburg (3-0). Risultati certamente non sorprendenti, considerando che stiamo parlando di una squadra che vanta in bacheca il record di vittorie in Champions: ben otto dalla stagione 2010-2011 alla 2021-2022.

Come approcciarsi a sfide di questo genere? Semplicemente, a viso aperto. Quando si trattano compagini così tanto competitive spesso è poco utile chiudersi, alzare le barricate, provare in tutti i modi a non subire goal. Le Campionesse d’Italia in tal senso dovranno cercare di ergere il proprio status, tentando in qualsiasi maniera di tenere testa alle avversarie, intavolando uno scontro di qualità sotto il profilo tecnico. Servirà precisione, tecnica e coraggio per ben figurare.