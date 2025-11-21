Quando si gioca Italia-Austria, Mondiali calcio U17: programma semifinale, tv, streaming

L’Italia affronterà l’Austria nella semifinale dei Mondiali Under 17 di calcio, che andrà in scena lunedì 24 novembre (orario da definire) all’Aspire Zone di Al Rayyan (Qatar). Gli azzurri si stanno rendendo protagonisti di una splendida cavalcata: dopo aver vinto i tre incontri nella fase a gironi, i ragazzi di Favo hanno regolato Cechia, Uzbekistan e Burkina Faso nella fase a eliminazione diretta, meritandosi l’approdo tra le migliori quattro realtà del panorama internazionale.

Per la prima volta nella storia da quando questa competizione è aperta agli under 17 (bisogna risalire al 1987 per trovare una semifinale under 16), la nostra Nazionale è riuscita a spingersi fino a questo punto, tra l’altro in un’edizione allargata a 48 squadre e che prevede un turno in più rispetto alle ultime annate. L’avversaria sarà indubbiamente ostica, come dimostra il secco 4-0 rifilato all’Inghilterra agli ottavi (in precedenza il 2-0 contro la Tunisia e poi il quarto contro il Giappone risolto per 1-0).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Italia-Austria, semifinale dei Mondiali Under 17 di calcio. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv e/o streaming sui canali Rai, ma l’offerta televisiva dettagliata verrà comunicata nei prossimi giorni. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-AUSTRIA, SEMIFINALE MONDIALI CALCIO U17

Lunedì 24 novembre

Orario da definire Italia vs Austria

PROGRAMMA ITALIA-AUSTRIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai, palinsesto dettagliato da definire.

Diretta streaming: canali Rai, palinsesto dettagliato da definire.

Diretta Live testuale: OA Sport.