Calcio
Qualificazioni Europei calcio U21 2027: la classifica del girone dell’Italia. Azzurrini a -3 dalla Polonia
L’Italia vince per 1-4 allo Stadion Gradski di Nikšić, contro i padroni di casa del Montenegro, e resta al secondo posto in classifica nel Girone E delle qualificazioni agli Europei Under 21 di calcio: gli azzurrini rimangono a -3 dalla Polonia.
I polacchi, infatti, restano primi a punteggio pieno dopo 6 giornate grazie alla vittoria di misura ottenuta in Macedonia del Nord per 0-1, mentre gli azzurrini portano a 6 punti il margine sul Montenegro, battuto oggi, agganciato dalla Svezia a quota 9.
Gli svedesi, infatti, passano a loro volta di misura per 0-1 in Armenia: per effetto di questi risultati la Macedonia del Nord è quinta a quota 3, mentre gli armeni sono ancora fermi al palo. Si ritornerà in campo a fine marzo 2026: il 26 si giocherà Italia-Macedonia del Nord, mentre il 31 si disputerà Svezia-Italia.
CLASSIFICA GRUPPO E
1. Polonia 18 punti in 6 partite (differenza reti +17)
2. Italia 15 punti in 6 partite (differenza reti +12)
3. Montenegro 9 punti in 6 partite (differenza reti -2)
4. Svezia 9 punti in 6 partite (differenza reti -5)
5. Macedonia del Nord 3 punti in 6 partite (differenza reti -8)
6. Armenia 0 punti in 6 partite (differenza reti -14)