Calcio, Silvio Baldini: “Ragazzi encomiabili. Vorrei un raduno a febbraio”

Silvio Baldini, commissario tecnico dell’Italia Under 21 di calcio, ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD al termine della vittoria degli azzurrini in Montenegro per 1-4 nel Girone E delle qualificazioni agli Europei di categoria, nel quale restano a -3 dalla Polonia, capolista a punteggio pieno.

Il tecnico ha espresso tutta la propria soddisfazione, certo della bella prestazione degli azzurrini: “Ve l’avevo detto che dopo la sconfitta con la Polonia i ragazzi si sono allenati in maniera encomiabile. Hanno dimostrato di essere gruppo e di saper reagire nella maniera giusta“.

L’Italia tornerà in campo nel 2026, il 26 ed il 31 marzo, per altri due incontri: “Oggi bravi ai ragazzi, tutti, ed a tutti i componenti dello staff. Speriamo che a febbraio possiamo avere la possibilità di fare due giorni insieme, perché il campionato è lungo“.