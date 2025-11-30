Sport in tv oggi (domenica 30 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 30 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il calcio con la Serie A, la F1 con il GP del Qatar, gli sport invernali con le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, biathlon, salto con gli sci, sci di fondo, combinata nordica, bob e short track, e tanto altro ancora.

La consueta gara lunga sarà il momento decisivo del fine settimana ed arriverà alle ore 17.00 italiane, nel corso del GP del Qatar: il penultimo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul circuito di Lusail e potrebbe essere decisiva nella corsa al titolo piloti.

Proseguirà ad Oestersund, in Svezia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: alle ore 14.oo sarà la volta della staffetta single mixed, nella quale a rappresentare i colori azzurri saranno, Patrick Braunhofer, ed Hannah Auchentaller, mentre alle ore 16.40 si terrà la staffetta mista, nella quale l’Italia schiererà Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 30 novembre

8.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Falun: training e qualificazioni LH HS132 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

9.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka: qualificazioni LH HS142 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

9.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka: individual mass start 10 km maschile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

9.00 Bob, Coppa del Mondo Innsbruck: bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

9.30 Speed skating, Coppa del Mondo junior Milano: seconda giornata – Nessuna copertura tv / streaming

9.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville: uomini junior – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka: 20 km mass start tl maschile – Rai Play Sport 2, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

10.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Falun: LH HS132 femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

10.35 Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville: donne junior – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Short track, World Tour Dordrecht: ultima giornata, ripescaggi – YouTube Skating ISU

11.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka: 20 km mass start tl femminile – Rai Play Sport 2, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

12.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville: uomini U23 – Nessuna copertura tv / streaming

12.30 Calcio, Serie A: Lecce-Torino – DAZN, DAZN 1

13.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka: individual LH HS142 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

13.00 Bob, Coppa del Mondo Innsbruck: bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.35 Short track, World Tour Dordrecht: ultima giornata, finali – discovery+, YouTube Skating ISU

13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville: donne élite – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+

14.00 Biathlon, Coppa del Mondo Oestersund: staffetta single mixed – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

14.50 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka: LH HS142 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Pisa-Inter – DAZN, DAZN 1

15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville: uomini élite – Rai Play Sport 2, discovery+

15.30 Basket femminile, Serie A1: Sassari-Battipaglia – flima.tv

15.30 Volley femminile, Serie A1: Monviso-Vallefoglia – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

16.40 Biathlon, Coppa del Mondo Oestersund: staffetta mista – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

17.00 F1, GP Qatar: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go, NOW, 21,30 in differita su TV8 HD, tv8.it

17.00 Volley femminile, Serie A1: Milano-Busto Arsizio – DAZN, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: San Giovanni in Marignano-Chieri – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Bergamo – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Macerata-Scandicci – VBTV

17.00 Volley, Superlega: Civitanova-Cuneo – VBTV

17.00 Volley, Superlega: Padova-Verona – VBTV

17.30 Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: Lituania-Italia – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN

18.00 Volley, Superlega: Milano-Trento – DAZN, VBTV

18.00 Volley, Superlega: Perugia-Cisterna – VBTV

18.00 Volley, Superlega: Modena-Grottazzolina – VBTV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Broni-Campobasso – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Venezia-Brixia – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-San Martino di Lupari – flima.tv

18.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Copper Mountain: slalom femminile, 1a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Atalanta-Fiorentina – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Roma-Napoli – DAZN, DAZN 1

21.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Copper Mountain: slalom femminile, 2a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

