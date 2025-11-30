LIVE Milano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: derby lombardo che promette scintille

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milano-Busto Arsizio, incontro valido per la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile 2025-2026. Dopo la netta vittoria in Champions League con le greche dell’Olympiacos, la Numia sfida la sesta della classe, le ragazze del Busto Arsizio.

Stefano Lavarini ha optato per una rivoluzione nella gara europea di mercoledì: riposo per Paola Egonu, Anna Danesi e Khalia Lanier. Quest’oggi il tecnico piemontese schiererà i migliori effettivi, a partire da Egonu. La campionessa della nostra nazionale sarà il fulcro offensivo delle padrone di casa, il secondo posto nella classifica dei migliori opposti della lega non è un caso. Oltre alle giocatrici già citate, completeranno il sestetto iniziale Rebecca Piva, Francesca Bosio e Hena Kurtagic. Tutte e tre in spolvero nella partita con l’Olympiacos. Un grande organico (26 punti) che ambisce a ricucire il gap dalla capolista Conegliano (37 punti). In settimana è stato ufficializzato il rinforzo di Li Yingying, nazionale cinese dal ricco palmarès extraeuropeo.

Dall’altra parte della rete il Busto Arsizio di Enrico Barbolini, compagine in crescita che ha messo alle strette Conegliano. Due scontri stagionali contro la capolista, rimediate due sconfitte ma soltanto al tie-break. Per il derby lombardo, le Farfalle si affidano all’esplosività di Josephine Obossa, terzo opposto della lega per attacchi vincenti. La ragazza campana sarà la chiave del reparto offensivo, intorno a lei fari puntati anche sulle schiacciatrici Melanie Parra e Valeria Battista.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta di Milano-Busto Arsizio, match valido per la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile 2025-2026. L’appuntamento è per le 17:00, vi aspettiamo numerosi!