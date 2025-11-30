CiclismoCiclocrossLive Sport
LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale gara femminile Elite
Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova femminile di ciclocross, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Il piccolo comune francese di Flamanville si appresta ad ospitare la seconda tappa della competizione, i paesaggi normanni faranno da cornice all’evento. L’olandese Lucinda Brand guida la classifica generale, in virtù del primo posto nella tappa di Tabor di una settimana fa.
Il percorso della gara odierna (3 km) ruota intorno al suggestivo Castello di Flamanville, strade sterrate e sezioni dominate dal bosco agiranno da determinante. La specialista Lucinda Brand (Paesi Bassi) vinse qui nel 2023, successo in solitaria a mettere in primo piano tutto il suo bagaglio tecnico. La veterana non risulta però tra le convocate della nazionale olandese, di conseguenza il titolo di favorita si sposta inevitabilmente su Inge van der Heijden, connazionale di Brand giunta terza nello scorso appuntamento di Tabor.
I Paesi Bassi nutrono grandi ambizioni, cinque le neerlandesi in top ten sette giorni fa in Boemia. Oltre a van der Heijden, possono far bene Leonie Bentveld, Aniek van Alphen e Denise Betsema. La cerchia delle pretendenti al podio non si limita soltanto all’Olanda, la francese Amandine Fouquenet e la ceca Kristyna Zemanova vestono i panni di outsider. Assenti purtroppo corridore italiane, non risulta tra i convocati Sara Casasola, autrice di uno splendido secondo posto la scorsa domenica.
