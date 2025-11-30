A che ora Lituania-Italia oggi, Qualificazioni Mondiali basket 2027: programma, tv, streaming

Sembra già una di quelle partite con un carico importantissimo, e in effetti lo è: l’Italia va a Klaipeda, in Lituania, dopo aver subito una brutta sconfitta all’esordio nelle qualificazioni ai Mondiali del 2027, contro l’Islanda a Tortona. E ha bisogno di una spinta in più.

Ci sarà l’impiego di Nico Mannion, che l’Olimpia Milano ha lasciato andare verso i territori azzurri, e ci sarà attorno a lui praticamente lo stesso roster che ha disputato la partita d’esordio. Urge, per gli uomini di Banchi, cambiare rotta contro una Lituania che, contro la Gran Bretagna ha rischiato tantissimo (ma i numeri di Ignas Sargiunas hanno fatto, letteralmente, il giro del mondo). Non è ovviamente la solita super Lituania, per ovvie ragioni, ma è una sfida che è preferibile non sbagliare.

Il match tra Lituania e Italia si giocherà oggi alle ore 17:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Basket (205), nonché in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO LITUANIA-ITALIA, QUALIFICAZIONI MONDIALI 2027 BASKET OGGI

Domenica 30 novembre

Ore 17:30 Lituania-Italia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

