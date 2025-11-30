LIVE Milano-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta Live del match tra il Powervolley Milano e l’Itas Trentino, valido per l’ottava giornata della regular season della Superlega Credem Banca. Parliamo di un vero e proprio scontro diretto tra due squadre che al momento distano solo due punti in classifica, con quella ospite terza con 15 punti mentre quella lombarda è quinta con 13 punti conquistati.

La partita non ha una squadra favorita, con Milano che affronta Trento forte di quattro vittorie di fila conquistate nel corso del campionato italiano: i lombardi hanno vinto 3-1 con Monza, 2-3 con Padova, 3-0 con Grottazzolina e 0-3 contro Cisterna. Per quanto riguarda i trentini, dopo la sconfitta per 3-1 contro Verona, sono arrivate tre vittorie in serie per 1-3 contro Cuneo, 3-0 contro Monza e 3-1 contro Perugia.

Gli ultimi cinque scontri diretti ci raccontano di una rivalità importante ma equilibrata, visto che nelle ultime cinque partite sono state tre le vittorie di Milano e due quelle di Trento, con i lombardi che al termine della stagione 2023/2024 vinsero per 3-1 la serie valida per la conquista del terzo posto in classifica della Superlega di quell’anno.

L’incontro tra Milano e Trento inizierà alle 18.00 e verrà disputato all’Unipol Forum. I giudici di gara saranno Giuseppe Curto come primo arbitro, Ilaria Vanni come secondo, Barbara Manzoni come terzo e Michele Buonaccino D’Addiego come aiuto al videocheck. Segui il big match del campionato italiano di Superlega Credem Banca con la cronaca testuale in Diretta e in LIVE di OA Sport! Buon divertimento a tutti!