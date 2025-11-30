Sci di fondoSci NordicoSport in tvSport Invernali
A che ora lo sci di fondo oggi in tv, 20 km Ruka 2025: programma, tv, streaming, italiani in gara
Tempo di 20 km a tecnica libera in quel di Ruka per chiudere la prima settimana di Coppa del Mondo di sci di fondo. Questa volta si va per la mass start, con i soliti, chiari favoriti che sono i norvegesi (in particolare uno ben preciso). C’è però un ma abbastanza pesante.
Il ma riguarda il fatto che, almeno sulle nevi finlandesi, c’è sempre un rivale in più per Johannes Hoesflot Klaebo. Questi porta il nome di Iivo Niskanen, che da sempre in casa costituisce un pericolo su tutta la linea. Buona la presenza italiana, certamente non per la vittoria, sicuramente per un buon piazzamento per cercare di avviare bene un percorso che forzatamente troverà il culmine alle Olimpiadi di casa.
La Coppa del Mondo di sci di fondo continua oggi a Ruka con le 20 km. Non sarà disponibile la diretta tv; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN e RaiPlay Sport 2. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO RUKA 2025 OGGI
Domenica 30 novembre
Ore 11:00 20 km Mass Start TL maschile
Ore 12:45 20 km Mass Start TL femminile
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO RUKA 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery+, DAZN, RaiPlay Sport 2
Diretta Live testuale: OA Sport
ITALIANI IN GARA
UOMINI – 21 Federico Pellegrino, 24 Elia Barp, 27 Davide Graz, 29 Martino Carollo, 33 Paolo Ventura, 42 Simone Daprà
DONNE – 27 Maria Gismondi, 33 Anna Comarella