LIVE Italia-Lituania, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: azzurri già quasi disperati, serve un miracolo a Klaipeda

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Lituania, secondo match delle Qualificazioni ai Mondiali di basket 2027. Sfida subito delicata per gli azzurri che non possono assolutamente sbagliare per evitare di compromettere la situazione nel girone D.

I ragazzi del CT Luca Banchi hanno lottato per 40’ giovedì sera alla Nova Arena di Tortona (Alessandria) cedendo all’Islanda per 76-81 nonostante i 19 punti di Davide Casarin e i 16 di Gabriele Procida protagonista della rimonta nel quarto conclusivo. Al gruppo a disposizione del coach tricolore si è aggregato anche Nico Mannion, con Amedeo Tessitori e Tommaso Baldasso che proveranno a guidare i compagni al pari di Gabriele Procida e John Petrucelli ad osservare il pitturato dove farà sentire il fisico.

La Lituania è reduce dal match contro la Gran Bretagna deciso nei secondi finali con tre triple consecutive di Ignas Sargiunas che hanno di fatto deciso la partita passando dal 87-80 per gli inglesi all’87-89 in favore della rappresentativa baltica. Ranghi di capitano affidati ad Arturas Guidaitis, ex Olimpia Milano con cui ha vinto due Supercoppe Italiane nel 2017 e 2018 oltre allo scudetto del 2018, con Laurynas Beliauskas volto noto della Serie A attuale (Dinamo Sassari) mentre Arnas Velicka gioca ‘in casa’.

Palla a due che verrà alzata questo pomeriggio alla Svyturio Arena di Klaipeda (Lituania) alle 17:30 ora italiana – le 18:30 secondo il fuso orario della Repubblica baltica. Diretta TV affidata alle telecamere di Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Italia-Lituania, Qualificazioni Mondiali basket 2027!