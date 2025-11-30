A che ora gli sport invernali oggi: orari 30 novembre, calendario gare, tv, streaming

Oggi, domenica 30 novembre, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, il salto con gli sci, lo sci di fondo, la combinata nordica, il bob e lo short track, e di Coppa del Mondo junior per lo speed skating.

Proseguirà ad Oestersund, in Svezia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: alle ore 16.40 si terrà la staffetta mista, con gli uomini a precedere le frazioni delle donne: l’Italia schiererà Tommaso Giacomel in apertura, Lukas Hofer in seconda frazione, Dorothea Wierer nel terzo segmento e Lisa Vittozzi in chiusura.

Alle ore 14.oo, invece, sarà la volta della staffetta single mixed, nella quale a rappresentare i colori azzurri saranno, nella gara che prevede sempre le frazioni maschili prima di quelle femminili, Patrick Braunhofer, impegnato all’apertura e nel terzo parziale, ed Hannah Auchentaller, nel secondo segmento ed in chiusura.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 30 novembre

8.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Falun: training e qualificazioni LH HS132 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

9.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka: qualificazioni LH HS142 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

9.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka: individual mass start 10 km maschile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

9.00 Bob, Coppa del Mondo Innsbruck: bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

9.30 Speed skating, Coppa del Mondo junior Milano: seconda giornata – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka: 20 km mass start tl maschile – Rai Play Sport 2, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

10.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Falun: LH HS132 femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

10.45 Short track, World Tour Dordrecht: ultima giornata, ripescaggi – YouTube Skating ISU

11.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka: 20 km mass start tl femminile – Rai Play Sport 2, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

13.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka: individual LH HS142 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

13.00 Bob, Coppa del Mondo Innsbruck: bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.35 Short track, World Tour Dordrecht: ultima giornata, finali – discovery+, YouTube Skating ISU

14.00 Biathlon, Coppa del Mondo Oestersund: staffetta single mixed – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

14.50 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka: LH HS142 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

16.40 Biathlon, Coppa del Mondo Oestersund: staffetta mista – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

18.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Copper Mountain: slalom femminile, 1a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

21.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Copper Mountain: slalom femminile, 2a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN