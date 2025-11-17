Scampoli/Bianchi: sconfitta dolce ad Adelaide! Azzurre alla seconda fase. Tra poco Gottardi/Orsi Toth

Primo obiettivo minimo centrato per l’Italia del beach volley con Claudia Scampoli e Giada Bianchi che sono riuscite ad approdare alla fase ad eliminazione diretta e quasi certamente (bisogna attendere il completamento di tutti i gironi) dovranno passare dal turno dei play-off tra le otto peggiori terze dei gironi in programma domani: le quattro vincenti accederanno ai sedicesimi di finale.

Le azzurre non sono riuscite questa notte a sovvertire il pronostico contro le lettoni Anastasija/Tina ma, soprattutto nel primo set, hanno giocato alla pari con le titolate avversarie sfiorando anche il successo a sorpresa. La partenza a razzo ha permesso alle azzurre di portarsi sul 12-7 con Bianchi brava a trovare le soluzioni giuste in attacco, senza cercare per forza la potenza. La coppia lettone non si è persa d’animo e, sotto 10-16, ha iniziato una lenta ma inesorabile rimonta grazie al muro e alla difesa che ha messo in difficoltà le azzurre, che, avanti 19-17, hanno subito il terzo break consecutivo di 0-3, hanno annullato un set ball e poi si sono dovute arrendere 20-22 non senza qualche rimpianto.

Anche nel secondo set le italiane si sono illuse di poter mettere in difficoltà la coppia avversaria, portandosi sul 7-5, ma poi Anastasija e Tina hanno piazzato un break di 7-1 con Scampoli e Bianchi quasi incapaci di reagire e di evitare l’errore. Avanti 12-8 le lettoni hanno controllato la situazione tenendo a distanza di sicurezza le rivali e vincendo 21-15. A quel punto decisiva per il terzo posto delle italianane diventava la sfida tra Reika/Shiba e Torres/Gutierrez. La vittoria in due set delle giapponesi ha regalato il terzo posto alle azzurre che ora attendono le rivali da affrontare nella giornata di domani.

Alle 10.00 ora italiana sarà la volta di Gottardi/Orsi Toth che se la vedranno con le statunitensi Lexy Denaburg e Julia Scoles Donlin, coppia in crescita ma mai in grado quest’anno di centrare un posto sul podio: quinte nel recente Elite16 di Rio de Janeiro e quarte nel Challenge di Warmia Mazury in Polonia. In palio c’è dal primo al quarto posto per le italiane che, con un successo in due set, potrebbero ambire anche alla vittoria del girone e con una sconfitta dovrebbero guardare con qualche patema alla sfida tra le neozelandesi Polley/MacDonald e le canadesi Belanger/Monkhouse per conoscere il loro destino.

La quarta giornata del Mondiale di beach volley di Adelaide ha completato finora gran parte della fase a gironi, delineando con chiarezza il quadro delle coppie già qualificate ai sedicesimi nel torneo maschile e lasciando ancora aperti alcuni scenari nel femminile. Come da regolamento, le prime due di ogni girone avanzano direttamente, mentre le migliori quattro terze passeranno senza play-off: le restanti otto terze si sfideranno domani negli spareggi.

Nel torneo maschile, la giornata ha offerto verdetti pesanti. Nella Pool D, il Brasile ha completato il percorso netto: Evandro/Arthur Lanci hanno chiuso al comando superando in tre set i tedeschi Henning/Wüst al termine di una sfida equilibrata. Alle loro spalle, Amieva/Bueno hanno conquistato una vittoria che vale il secondo posto, imponendosi con autorità su Mora/Lopez. Passo decisivo anche nella Pool I, con gli statunitensi Schalk/Shaw vittoriosi nel derby contro Evans/Budinger (2-1 dopo una lunga battaglia), blindando il primato del girone. Bene anche Penninga/Immers, che hanno completato la rimonta su Potts/Pearse centrando un successo fondamentale in chiave passaggio del turno.

Nella Pool J, dominio totale di Cherif/Ahmed, autori del terzo 2-0 in tre giorni. Decisiva anche la vittoria di Haussener/Friedli su Gomez/Veranes, che consegna agli svizzeri un secondo posto di grande valore. In Pool K, Schachter/Pickett hanno battuto Mondlane/Mungoi, mantenendosi in corsa per un piazzamento tra le migliori terze, mentre resta in sospeso il big match Capogrosso/Capogrosso – Ehlers/Wickler, fermato sull’1-0 per gli argentini. In Pool G, ancora da completare, il duello fra Bello/Bello e Hood/Merritt è stato interrotto con gli australiani avanti 1-0 ma in svantaggio nel secondo set.

Nel tabellone femminile diversi gironi hanno già definito la propria fisionomia. La Pool A ha confermato il dominio delle brasiliane Thamela/Victoria, capaci di rimontare Lazarenko/Romaniuk e chiudere in testa. In Pool B, altra prova autoritaria di Carol/Rebecca, che hanno superato Davidova/Khmil nello scontro diretto per il primo posto. Nella Pool C, prosegue il percorso netto di Nuss/Brasher, vincenti su van Driel/Bekhuis, mentre Vitoria/Hegeile hanno ceduto contro Kylie/Maixnerova complicando la loro posizione tra le terze. Equilibratissima la Pool D, dove Cannon/Kraft hanno completato il percorso perfetto imponendosi in tre set su Ittlinger/Grüne. Alle loro spalle, successo prezioso di Placette/Richard su Vanessa/Mucheza, utile in ottica play-off.

In Pool E, arriva un passo avanti decisivo per Shiba/Reika, vittoriose contro Torres/Gutierrez e ora in piena corsa per entrare tra le migliori terze. Fra le partite più intense della giornata spicca il derby tedesco della Pool H, vinto da Bock/Lippmann in tre set contro Müller/Tillmann, mentre Gonzalez/Navas hanno chiuso con il 2-0 su Churin/Abdala. Il quadro complessivo mostra molte coppie già qualificate, altre appese ai calcoli delle classifiche avulse e otto terze per genere attese dai play-off decisivi di domani. Da qui in avanti non si può più sbagliare.

Sono già diverse le coppie che hanno conquistato il pass per i sedicesimi di finale dei Mondiali di beach volley di Adelaide grazie al primo o secondo posto nei rispettivi gironi.

Nel torneo maschile sono qualificate: Pool A: Mol/Sørum (NOR), Krattiger/Dillier (SUI). Pool B: Boermans/de Groot (NED), Mol H./Berntsen (NOR). Pool C: George/Saymon (BRA), Andre/Renato (BRA). Pool D: Evandro/Arthur Lanci (BRA), Henning/Wüst (GER). Pool E: Bryl/Łosiak (POL), Pfretzschner/Winter (GER). Pool F: Diaz/Alayo (CUB), Pedrosa/Campos (POR). Pool G: Hölting Nilsson/Andersson (SWE), Rotar/Gauthier-Rat (FRA). Pool H: Perusic/Schweiner (CZE), Plavins/Fokerots (LAT). Pool I: Schalk/Shaw (USA), Evans/Budinger (USA). Pool J: Cherif/Ahmed (QAT), Haussener/Friedli (SUI). Pool K: Ehlers/Wickler (GER), Capogrosso/Capogrosso (ARG). Pool L: Bassereau/Aye (FRA), Grimalt/Grimalt (CHI).

Nel torneo femminile sono già qualificate: Pool A: Thamela/Victoria (BRA), Lazarenko/Romaniuk (UKR). Pool B: Carol/Rebecca (BRA), Davidova/Khmil (UKR). Pool C: Nuss/Brasher (USA), Kylie/Maixnerova (CZE). Pool D: Cannon/Kraft (USA), Ittlinger/Grüne (GER). Pool E: Tina/Anastasija (LAT), Shiba/Reika (JPN). Pool F: Ana Patrícia/Duda (BRA), Svozilova/Stochlova (CZE). Pool G: Dani/Tania (ESP), Shaw/Cheng (USA). Pool H: Bock/Lippmann (GER), Müller/Tillmann (GER). Pool I: Donlin/Denaburg (USA). Pool J: Melissa/Brandie (CAN), Stam/Schoon (NED). Pool K: Anouk/Zoé (SUI), Klinger D./Klinger R. (AUT). Pool L: Paul/Kunst (GER), Yan X./X. Y. Xia (CHN).

TORNEO MASCHILE

POOL A

14-Nov 09:00 — Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1] – Hannibal/Llambías (URU) [48] 2-0 (21-17, 21-16)

14-Nov 09:00 — Krattiger/Dillier (SUI) [24] – Heidrich/Jordan (SUI) [25] 2-0 (21-18, 22-20)

15-Nov 09:00 — Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1] – Heidrich/Jordan (SUI) [25] 2-0 (21-18, 21-16)

15-Nov 11:00 — Krattiger/Dillier (SUI) [24] – Hannibal/Llambías (URU) [48] 2-0 (21-10, 21-13)

16-Nov 09:00 — Heidrich/Jordan (SUI) [25] – Hannibal/Llambías (URU) [48] 2-0 (21-16, 21-15)

16-Nov 11:00 — Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1] – Krattiger/Dillier (SUI) [24] 2-1 (24-26, 21-16, 15-12)

POOL B

14-Nov 10:00 — Mol, H./Berntsen (NOR) [23] – Mol, M./Mol (NOR) [26] 2-0 (24-22, 21-15)

14-Nov 12:00 — Boermans/de Groot (NED) [2] – Ryan/Schubert (AUS) [47] 2-0 (21-11, 21-10)

16-Nov 18:00 — Boermans/de Groot (NED) [2] – Mol, M./Mol (NOR) [26] 2-0 (21-18, 21-17)

16-Nov 22:00 — Mol, H./Berntsen (NOR) [23] – Ryan/Schubert (AUS) [47] 2-0 (21-16, 22-20)

17-Nov 20:30 — Boermans/de Groot (NED) [2] – Mol, H./Berntsen (NOR) [23]

17-Nov 22:00 — Mol, M./Mol (NOR) [26] – Ryan/Schubert (AUS) [47]

POOL C

14-Nov 21:00 — Åhman/Hellvig (SWE) [3] – Burnett/Hodges (AUS) [46] 2-0 (21-8, 21-15)

14-Nov 21:30 — George/Saymon (BRA) [22] – Andre/Renato (BRA) [27] 2-0 (21-17, 21-19)

15-Nov 14:00 — George/Saymon (BRA) [22] – Burnett/Hodges (AUS) [46] 1-2 (17-21, 21-14, 13-15)

15-Nov 16:00 — Åhman/Hellvig (SWE) [3] – Andre/Renato (BRA) [27] 0-2 (17-21, 19-21)

16-Nov 17:00 — Andre/Renato (BRA) [27] – Burnett/Hodges (AUS) [46] 2-1 (18-21, 21-19, 15-10)

16-Nov 21:30 — Åhman/Hellvig (SWE) [3] – George/Saymon (BRA) [22] 1-2 (22-24, 21-12, 12-15)

POOL D

14-Nov 13:00 — Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4] – Mora/Lopez (NCA) [45] 2-0 (21-12, 21-10)

14-Nov 14:00 — Henning/Wüst (GER) [21] – Amieva/Bueno (ARG) [28] 2-1 (15-21, 31-29, 19-17)

15-Nov 17:00 — Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4] – Amieva/Bueno (ARG) [28] 2-0 (21-14, 21-14)

15-Nov 21:00 — Henning/Wüst (GER) [21] – Mora/Lopez (NCA) [45] 2-0 (21-11, 21-14)

17-Nov 10:00 — Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4] – Henning/Wüst (GER) [21] 2-1 (21-17, 19-21, 15-13)

17-Nov 14:00 — Amieva/Bueno (ARG) [28] – Mora/Lopez (NCA) [45] 2-0 (21-14, 21-15)

POOL E

14-Nov 15:00 — Bryl/Łosiak (POL) [5] – Wang Y. W./Du Hongjun (CHN) [44] 2-0 (21-11, 21-19)

14-Nov 15:00 — Pfretzschner/Winter (GER) [20] – Dressler/Waller (AUT) [29] 2-0 (21-19, 21-19)

16-Nov 09:00 — Pfretzschner/Winter (GER) [20] – Wang Y. W./Du Hongjun (CHN) [44] 2-0 (21-14, 21-16)

16-Nov 16:00 — Bryl/Łosiak (POL) [5] – Dressler/Waller (AUT) [29] 2-1 (19-21, 21-17, 15-9)

17-Nov 16:00 — Dressler/Waller (AUT) [29] – Wang Y. W./Du Hongjun (CHN) [44] 2-0 (21-15, 21-15)

17-Nov 17:00 — Bryl/Łosiak (POL) [5] – Pfretzschner/Winter (GER) [20] 2-0 (21-18, 21-19)

POOL F

14-Nov 10:00 — Diaz/Alayo (CUB) [6] – Dao/Tohouegnon (BEN) [43] 2-0 (21-11, 21-6)

14-Nov 11:00 — Pedrosa/Campos (POR) [19] – Fuller/O’Dea (NZL) [30] 2-0 (24-22, 21-18)

16-Nov 14:00 — Pedrosa/Campos (POR) [19] – Dao/Tohouegnon (BEN) [43] 2-1 (21-19, 20-22, 15-9)

16-Nov 14:00 — Diaz/Alayo (CUB) [6] – Fuller/O’Dea (NZL) [30] 2-0 (21-16, 21-10)

17-Nov 09:00 — Fuller/O’Dea (NZL) [30] – Dao/Tohouegnon (BEN) [43] 2-0 (21-10, 21-12)

17-Nov 13:00 — Diaz/Alayo (CUB) [6] – Pedrosa/Campos (POR) [19] 2-1 (17-21, 21-15, 15-12)

POOL G

14-Nov 14:00 — Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18] – Bello/Bello (ENG) [31] 2-1 (17-21, 21-15, 15-9)

14-Nov 16:00 — Hölting Nilsson/Andersson (SWE) [7] – Hood/Merritt (AUS) [42] 2-0 (21-15, 21-8)

15-Nov 10:00 — Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18] – Hood/Merritt (AUS) [42] 2-1 (21-18, 21-23, 15-12)

15-Nov 11:00 — Hölting Nilsson/Andersson (SWE) [7] – Bello/Bello (ENG) [31] 2-0 (21-14, 21-13)

17-Nov 18:00 — Bello/Bello (ENG) [31] – Hood/Merritt (AUS) [42] LIVE – 0-1 (18-21, 14-10)

17-Nov 20:30 — Hölting Nilsson/Andersson (SWE) [7] – Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18]

POOL H

15-Nov 12:00 — Plavins/Fokerots (LAT) [17] – Partain/Benesh (USA) [32] 2-0 (22-20, 21-17)

15-Nov 12:00 — Perusic/Schweiner (CZE) [8] – Kotoka/Samani (TOG) [41] 2-0 (21-5, 21-11)

16-Nov 10:00 — Plavins/Fokerots (LAT) [17] – Kotoka/Samani (TOG) [41] 2-0 (21-13, 21-11)

16-Nov 10:00 — Perusic/Schweiner (CZE) [8] – Partain/Benesh (USA) [32] 2-1 (18-21, 21-17, 15-9)

17-Nov 12:00 — Partain/Benesh (USA) [32] – Kotoka/Samani (TOG) [41] 2-0 (21-9, 21-12)

17-Nov 12:00 — Perusic/Schweiner (CZE) [8] – Plavins/Fokerots (LAT) [17] 2-0 (21-19, 21-12)

POOL I

14-Nov 17:00 — Schalk/Shaw (USA) [9] – Potts/Pearse (AUS) [40] 1-2 (21-16, 22-24, 15-17)

14-Nov 18:00 — Evans/Budinger (USA) [16] – Penninga/Immers (NED) [33] 2-0 (21-16, 21-19)

15-Nov 15:00 — Evans/Budinger (USA) [16] – Potts/Pearse (AUS) [40] 2-0 (21-16, 21-17)

15-Nov 16:00 — Schalk/Shaw (USA) [9] – Penninga/Immers (NED) [33] 2-0 (21-18, 24-22)

17-Nov 12:00 — Penninga/Immers (NED) [33] – Potts/Pearse (AUS) [40] 2-1 (17-21, 21-12, 15-8)

17-Nov 16:00 — Schalk/Shaw (USA) [9] – Evans/Budinger (USA) [16] 2-1 (16-21, 21-19, 15-9)

POOL J

15-Nov 17:00 — Hammarberg/Berger (AUT) [15] – Haussener/Friedli (SUI) [34] 1-2 (21-15, 18-21, 13-15)

15-Nov 18:00 — Cherif/Ahmed (QAT) [10] – Gomez/Veranes (CUB) [39] 2-0 (21-18, 21-14)

16-Nov 12:00 — Cherif/Ahmed (QAT) [10] – Haussener/Friedli (SUI) [34] 2-0 (21-15, 21-15)

16-Nov 13:00 — Hammarberg/Berger (AUT) [15] – Gomez/Veranes (CUB) [39] 2-1 (19-21, 21-15, 15-9)

17-Nov 11:00 — Haussener/Friedli (SUI) [34] – Gomez/Veranes (CUB) [39] 2-0 (21-13, 21-18)

17-Nov 11:00 — Cherif/Ahmed (QAT) [10] – Hammarberg/Berger (AUT) [15] 2-0 (22-20, 21-12)

POOL K

15-Nov 20:30 — Ehlers/Wickler (GER) [14] – Schachter/Pickett (CAN) [35] 2-0 (21-16, 21-18)

15-Nov 21:30 — Capogrosso/Capogrosso (ARG) [11] – Mondlane/Mungoi (MOZ) [38] 2-0 (21-6, 21-18)

16-Nov 15:00 — Ehlers/Wickler (GER) [14] – Mondlane/Mungoi (MOZ) [38] 2-0 (21-11, 21-8)

16-Nov 15:00 — Capogrosso/Capogrosso (ARG) [11] – Schachter/Pickett (CAN) [35] 2-1 (19-21, 21-17, 15-9)

17-Nov 17:00 — Schachter/Pickett (CAN) [35] – Mondlane/Mungoi (MOZ) [38] 2-0 (21-14, 21-16)

17-Nov 18:00 — Capogrosso/Capogrosso (ARG) [11] – Ehlers/Wickler (GER) [14] LIVE – 1-0 (21-18, 10-11)

POOL L

14-Nov 21:30 — Bassereau/Aye (FRA) [13] – Grimalt M./Grimalt E. (CHI) [36] 2-1 (21-15, 18-21, 15-12)

14-Nov 22:00 — Nicolaidis/Carracher (AUS) [12] – Iliyas/El Gharouti (MAR) [37] 2-0 (21-11, 21-12)

15-Nov 20:00 — Nicolaidis/Carracher (AUS) [12] – Grimalt/Grimalt (CHI) [36] 1-2 (19-21, 21-19, 13-15)

15-Nov 21:30 — Bassereau/Aye (FRA) [13] – Iliyas/El Gharouti (MAR) [37] 2-0 (21-14, 21-11)

16-Nov 21:00 — Nicolaidis/Carracher (AUS) [12] – Bassereau/Aye (FRA) [13] 2-0 (21-19, 24-22)

16-Nov 21:30 — Grimalt M./Grimalt E. (CHI) [36] – Iliyas/El Gharouti (MAR) [37] 2-0 (21-10, 21-11)

TORNEO FEMMINILE

POOL A

14-Nov 11:00 — Thamela/Victoria BRA [1] – Gaona/Allcca PER [48] 2-0 (21-19, 25-23)

14-Nov 12:00 — Lazarenko/Romaniuk UKR [24] – Michelle/Corrales PAR [25] 2-0 (21-17, 21-15)

15-Nov 10:00 — Lazarenko/Romaniuk UKR [24] – Gaona/Allcca PER [48] 2-0 (21-19, 21-18)

15-Nov 16:00 — Thamela/Victoria BRA [1] – Michelle/Corrales PAR [25] 2-0 (21-16, 21-14)

17-Nov 11:00 — Thamela/Victoria BRA [1] – Lazarenko/Romaniuk UKR [24] 2-1 (19-21, 21-15, 16-14)

17-Nov 15:00 — Michelle/Corrales PAR [25] – Gaona/Allcca PER [48] 2-0 (21-18, 21-16)

POOL B

14-Nov 17:00 — Carol/Rebecca BRA [2] – Marwa/Nada EGY [47] 2-0 (21-7, 21-8)

14-Nov 17:00 — Davidova/Khmil UKR [23] – Konink/Poiesz NED [26] 2-1 (18-21, 21-14, 15-8)

15-Nov 10:00 — Davidova/Khmil UKR [23] – Marwa/Nada EGY [47] 2-0 (21-5, 21-6)

15-Nov 11:00 — Carol/Rebecca BRA [2] – Konink/Poiesz NED [26] 2-0 (21-12, 21-9)

17-Nov 09:00 — Carol/Rebecca BRA [2] – Davidova/Khmil UKR [23] 2-0 (21-17, 21-15)

17-Nov 09:00 — Konink/Poiesz NED [26] – Marwa/Nada EGY [47] 2-0 (21-15, 21-12)

POOL C

14-Nov 18:00 — Nuss/Brasher USA [3] – Kylie/Maixnerova CZE [46] 2-0 (21-13, 21-18)

14-Nov 19:30 — van Driel, E./Bekhuis NED [22] – Vitoria/Hegeile BRA [27] 0-2 (19-21, 16-21)

16-Nov 09:00 — Nuss/Brasher USA [3] – Vitoria/Hegeile BRA [27] 2-0 (21-11, 21-19)

16-Nov 11:00 — van Driel, E./Bekhuis NED [22] – Kylie/Maixnerova CZE [46] 2-0 (21-10, 21-16)

17-Nov 10:00 — Nuss/Brasher USA [3] – van Driel, E./Bekhuis NED [22] 2-0 (21-12, 21-15)

17-Nov 10:00 — Vitoria/Hegeile BRA [27] – Kylie/Maixnerova CZE [46] 0-2 (7-21, 17-21)

POOL D

14-Nov 20:30 — Ittlinger/Grüne GER [21] – Placette/Richard FRA [28] 2-0 (21-19, 22-20)

14-Nov 20:30 — Cannon/Kraft USA [4] – Vanessa/Mucheza MOZ [45] 2-0 (21-6, 21-9)

16-Nov 12:00 — Cannon/Kraft USA [4] – Placette/Richard FRA [28] 2-0 (21-19, 21-13)

16-Nov 16:00 — Ittlinger/Grüne GER [21] – Vanessa/Mucheza MOZ [45] 2-0 (21-10, 21-6)

17-Nov 14:00 — Cannon/Kraft USA [4] – Ittlinger/Grüne GER [21] 2-1 (20-22, 21-15, 16-14)

17-Nov 14:00 — Placette/Richard FRA [28] – Vanessa/Mucheza MOZ [45] 2-0 (21-16, 21-17)

POOL E

15-Nov 09:00 — Scampoli/Bianchi ITA [20] – Shiba/Reika JPN [29] 0-2 (22-24, 14-21)

15-Nov 09:00 — Tina/Anastasija LAT [5] – Torres/Gutierrez MEX [44] 2-0 (21-17, 23-21)

16-Nov 10:00 — Scampoli/Bianchi ITA [20] – Torres/Gutierrez MEX [44] 2-1 (18-21, 21-12, 15-13)

16-Nov 12:00 — Tina/Anastasija LAT [5] – Shiba/Reika JPN [29] 2-0 (21-18, 21-17)

17-Nov 15:00 — Tina/Anastasija LAT [5] – Scampoli/Bianchi ITA [20] 2-0 (22-20, 21-15)

17-Nov 16:00 — Shiba/Reika JPN [29] – Torres/Gutierrez MEX [44] 2-0 (21-15, 23-21)

POOL F

14-Nov 10:00 — Ana Patrícia/Duda BRA [6] – Phillips/Mears AUS [43] 2-0 (21-16, 21-19)

14-Nov 16:00 — Svozilova/Stochlova CZE [19] – Okla/Lunio POL [30] 2-0 (21-15, 21-15)

15-Nov 12:00 — Svozilova/Stochlova CZE [19] – Phillips/Mears AUS [43] 2-0 (21-11, 21-11)

15-Nov 14:00 — Ana Patrícia/Duda BRA [6] – Okla/Lunio POL [30] 2-0 (21-14, 21-19)

16-Nov 11:00 — Ana Patrícia/Duda BRA [6] – Svozilova/Stochlova CZE [19] Injury Team B

16-Nov 14:00 — Okla/Lunio POL [30] – Phillips/Mears AUS [43] 0-2 (18-21, 21-23)

POOL G

14-Nov 14:00 — Shaw/Cheng USA [7] – Fleming/Fejes AUS [42] 2-0 (21-19, 21-18)

14-Nov 16:00 — Dani/Tania ESP [18] – Paulikiene/Raupelyte LTU [31] 2-1 (12-21, 21-19, 15-12)

15-Nov 15:00 — Shaw/Cheng USA [7] – Paulikiene/Raupelyte LTU [31] 2-0 (21-17, 21-13)

15-Nov 17:00 — Dani/Tania ESP [18] – Fleming/Fejes AUS [42] 2-0 (21-18, 26-24)

16-Nov 15:00 — Paulikiene/Raupelyte LTU [31] – Fleming/Fejes AUS [42] 1-2 (24-26, 21-15, 10-15)

16-Nov 16:00 — Shaw/Cheng USA [7] – Dani/Tania ESP [18] 0-2 (17-21, 17-21)

POOL H

15-Nov 13:00 — Müller/Tillmann GER [8] – Churin/Abdala ARG [41] 2-0 (21-18, 21-11)

15-Nov 14:00 — Bock/Lippmann GER [17] – Gonzalez/Navas PUR [32] 2-0 (21-13, 21-18)

16-Nov 18:00 — Müller/Tillmann GER [8] – Gonzalez/Navas PUR [32] 2-1 (17-21, 21-18, 15-9)

16-Nov 19:30 — Bock/Lippmann GER [17] – Churin/Abdala ARG [41] 2-0 (21-12, 21-13)

17-Nov 15:00 — Müller/Tillmann GER [8] – Bock/Lippmann GER [17] 1-2 (18-21, 21-14, 14-16)

17-Nov 17:00 — Gonzalez/Navas PUR [32] – Churin/Abdala ARG [41] 2-0 (21-15, 21-17)

POOL I

14-Nov 09:00 — Donlin/Denaburg USA [16] – Polley/MacDonald NZL [33] 2-0 (21-17, 21-13)

14-Nov 12:00 — Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [9] – Monkhouse/Bélanger CAN [40] 2-0 (21-18, 21-17)

16-Nov 17:00 — Donlin/Denaburg USA [16] – Monkhouse/Bélanger CAN [40] 2-1 (21-16, 19-21, 15-7)

16-Nov 17:00 — Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [9] – Polley/MacDonald NZL [33] 1-2 (18-21, 21-13, 16-18)

17-Nov 19:30 — Polley/MacDonald NZL [33] – Monkhouse/Bélanger CAN [40]

17-Nov 19:30 — Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [9] – Donlin/Denaburg USA [16]

POOL J

15-Nov 15:00 — Melissa/Brandie CAN [10] – Mahassine/Dina MAR [39] 2-0 (21-4, 21-9)

15-Nov 18:00 — Vieira/Chamereau FRA [15] – Stam/Schoon NED [34] 0-2 (14-21, 15-21)

16-Nov 19:30 — Melissa/Brandie CAN [10] – Stam/Schoon NED [34] 2-0 (21-15, 24-22)

16-Nov 20:30 — Vieira/Chamereau FRA [15] – Mahassine/Dina MAR [39] 2-0 (21-7, 21-11)

17-Nov 21:00 — Melissa/Brandie CAN [10] – Vieira/Chamereau FRA [15]

17-Nov 21:30 — Stam/Schoon NED [34] – Mahassine/Dina MAR [39]

POOL K

14-Nov 11:00 — Anouk/Zoé SUI [11] – Paniagua/Payano DOM [38] 2-0 (21-14, 21-12)

14-Nov 15:00 — Klinger D./Klinger R. AUT [14] – Alchin/Johnson AUS [35] 2-0 (21-16, 21-18)

15-Nov 19:30 — Klinger D./Klinger R. AUT [14] – Paniagua/Payano DOM [38] 2-0 (21-9, 21-11)

15-Nov 20:30 — Anouk/Zoé SUI [11] – Alchin/Johnson AUS [35] 2-0 (21-14, 21-18)

17-Nov 20:00 — Alchin/Johnson AUS [35] – Paniagua/Payano DOM [38]

17-Nov 21:30 — Anouk/Zoé SUI [11] – Klinger D./Klinger R. AUT [14]

POOL L

14-Nov 19:30 — Annique/Leona SUI [13] – Paul/Kunst GER [36] 1-2 (21-11, 18-21, 11-15)

14-Nov 20:00 — Clancy/Milutinovic AUS [12] – Yan X./X. Y. Xia CHN [37] 0-2 (15-21, 11-21)

15-Nov 19:30 — Annique/Leona SUI [13] – Yan X./X. Y. Xia CHN [37] 1-2 (21-19, 12-21, 9-15)

15-Nov 22:00 — Clancy/Milutinovic AUS [12] – Paul/Kunst GER [36] 1-2 (14-21, 25-23, 6-15)

16-Nov 20:00 — Clancy/Milutinovic AUS [12] – Annique/Leona SUI [13] 0-2 (13-21, 19-21)

16-Nov 20:30 — Paul/Kunst GER [36] – Yan X./X. Y. Xia CHN [37] 2-1 (16-21, 21-18, 15-9)