Quando MotoGP e F1 oggi (8 novembre): orari qualifiche e Sprint, streaming, programma TV8 e Sky

Sabato 8 novembre prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana ricchissimo. Spazio alla Sprint Race e alle qualifiche del GP di Portogallo per quanto riguarda la MotoGP, alla Sprint Race e alle qualifiche del GP del Brasile per la F1. Si preannuncia grandissimo spettacolo tra Portimao e Interlagos.

I piloti della F1 si fronteggeranno a viso aperto per conquistare il maggior numero possibile di punti nella gara veloce e poi battaglieranno per la griglia di partenza in vista del Gran Premio di domani. I centauri della MotoGP cercheranno invece il miglior piazzamento sullo schieramento e poi nel pomeriggio si sfideranno nella gara veloce che metterà in palio punti pesanti per la classifica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle qualifiche e Sprint Race di F1 e delle qualifiche e della Sprint Race della MotoGP (sabato 8 novembre). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go, in diretta live testuale su OA Sport. Prevista la diretta su TV8 per le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP, per la Sprint Race e le qualifiche della F1.

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI

Sabato 8 novembre

09.40-10.10 Moto3, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

10.25-10.55 Moto2, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

11.10-11.40 MotoGP, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

11.50-12.05 MotoGP, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8

12.15-12.30 MotoGP, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8

13.45-14.00 Moto3, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

14.10-14.25 Moto3, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

14.40-14.55 Moto2, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

15.00 F1, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8

15.05-15.20 Moto2, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

16.00 MotoGP, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8

19.00 F1, qualifiche – Diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8

F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: TV8, gratis e in chiaro; Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Diretta streaming: tv8.it, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutti gli eventi, per gli abbonati; TV8 per le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go e NOW per tutti gli eventi, per gli abbonati; tv8.it per le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.