Quando la prossima partita tra Sinner e Alcaraz? Già fissata la data prima degli Australian Open

L’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si stanno affrontando a Torino nella finale del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: sarà l’ultimo confronto tra i due in stagione, dato che l’azzurro, a differenza dell’iberico, non sarà presente a Bologna per le Finali di Coppa Davis.

Nonostante il 2025 non sia ancora terminato, è già stato fissato il primo incontro tra i due nella prossima stagione, sebbene non rientrerà nei precedenti da conteggiare, in quanto match d’esibizione e dunque al di fuori del circuito maggiore e non ufficiale.

Sinner ed Alcaraz si fronteggeranno alla Incheon Inspire Arena di Seul, in Corea del Sud, sabato 10 gennaio, a poco più di una settimana dall’inizio degli Australian Open 2026 di tennis. Non ci saranno punti ATP in palio, ma vi è dunque la certezza che i due non saranno al via dei tornei del circuito maggiore previsti in quella settimana a Brisbane ed Hong Kong.