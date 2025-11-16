Da quando è rientrato Sinner al Foro Italico, si ritrova in finale con Alcaraz nel sesto grande torneo in stagione. L’ultima volta dove hanno perso entrambi, senza ritiri o assenze, è successo alle Atp Finals del 2023, vinte da Djokovic. Che sconfisse nettamente tutti e due. Chi è il favorito? Chi vince tra Jannik e Carlitos? Ne parliamo a TennisMania, in diretta alle ore 8:30, sul canale youtube di OA Sport Seguici in live per commenti, analisi sulla Sinner vs Alcaraz! Scrivi nei commenti chi pensi vincerà questa finale!? #Sinner #Alcaraz #SinnerAlcaraz #Tennis #ATP #AtpFinals #TennisMania #OASport #FinaleTennis