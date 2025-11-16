ATP Finals 2025, Heliovaara/Patten piegano Salisbury/Skupski e conquistano il titolo

Nella finale del torneo di doppio delle ATP Finals di Torino il tandem formato da Harry Heliovaara e Henry Patten, teste di serie numero due, piega la coppia britannica Joe Salisbury/Neal Skupski 7-5 6-3 in un’ora e ventuno minuti e si aggiudica così il titolo. Il finlandese e il britannico succedono nell’albo d’oro a Krawietz-Puetz, vincitori dello scorso anno.

Le teste di serie numero due aprono le ostilità con l’1-0 siglato a 15, i rivali firmano l’1-1 al deciding point. Il duello prosegue all’insegna del rispetto dei turni di battuta. Skupski si salva al deciding point per firmare il 3-3. Il parziale si decide in volata: Heliovaara e Patten firmano il 6-5 a trenta, alzano il livello nel gioco successivo procurandosi tre set point e siglano il decisivo 7-5 grazie al rovescio di Patten che costringe l’avversario all’errore sotto rete sulla seconda opportunità.

La seconda frazione inizia con la prevalenza marcata delle coppie al servizio: l’unico a concedere una piccola speranza agli avversari è Patten che nel quinto gioco timbra il 3-2 a trenta. L’equilibrio si rompe nel sesto gioco quando la risposta vincente di Heliovaara fulmina l’avversario a rete e vale il break del 4-2. I secondi classificati del girone John McEnroe difendono ancora una volta la propria battuta per il 5-2 e, dopo aver mancato due match point nell’ottavo gioco, trasformano il terzo match point con l’ace scagliato da Patten per il decisivo 6-3.

Heliovaara e Patten chiudono la propria prestazione con sei ace, un doppio fallo e il settanta per cento di prime palle. Il britannico e il finlandese vincono l’84% dei punti sulla prima di servizio, il 75% sulla seconda e sfruttano due delle otto palle break a disposizione. I titolari della seconda testa di serie vincono il computo totale dei punti con un perentorio 66-45.