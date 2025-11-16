Tennis
Cosa cambia se Sinner vince o perde con Alcaraz: ballano ben 1000 punti nel ranking ATP…
La sfida odierna, valida per l’atto conclusivo delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis, per quanto concerne il torneo di singolare, tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, riscriverà il ranking mondiale, se non nelle posizioni, con l’iberico davanti all’italiano, sicuramente nel distacco tra i due.
Dopo l’aggiornamento di lunedì 10 novembre del ranking ATP, in cui sono stati scartati i punti delle ATP Finals 2024, lo spagnolo è ripartito a Torino da quota 11050, con Sinner a quota 10000, a -1050: entrambi sono arrivati in finale dopo aver vinto il girone da imbattuti, incamerando finora 1000 punti a testa.
Alcaraz ha già l’aritmetica certezza di chiudere l’anno al numero 1 ATP, ma la finale metterà in palio altri 500 punti utili per il ranking: l’azzurro potrebbe portarsi a -550 vincendo la sfida contro Alcaraz, mentre potrebbe scivolare a -1550 perdendo l’ultimo atto per mano dello spagnolo.
RANKING ATP UFFICIALE 10 NOVEMBRE 2o25
1 Carlos Alcaraz 11050
2 Jannik Sinner 10000 (-1050)
RANKING ATP LIVE 16 NOVEMBRE 2025
1 Carlos Alcaraz 12050
2 Jannik Sinner 11000 (-1050)
RANKING IN CASO DI VITTORIA DI SINNER IN FINALE SU ALCARAZ
1 Carlos Alcaraz 12050
2 Jannik Sinner 11500 (-550)
RANKING IN CASO DI SCONFITTA DI SINNER IN FINALE CONTRO ALCARAZ
1 Carlos Alcaraz 12550
2 Jannik Sinner 11000 (-1550)