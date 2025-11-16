Sinner-Alcaraz si vedrà su Rai2! Scartata l’ipotesi Rai1 per le ATP Finals: orario esatto e streaming

Dopo essersi spartiti tutti i titoli stagionali del Grand Slam, affrontandosi in tre delle quattro finali, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si contenderanno anche l’ultimo torneo stagionale, le Nitto ATP Finals 2025 di tennis: all’Inalpi Arena di Torino l’azzurro e lo spagnolo si sfideranno non prima delle ore 18.00.

In precedenza si giocherà la finale di doppio, prevista a partire dalle ore 15.00: il match di singolare sarà visibile in chiaro su Rai 2 HD. La vicinanza con l’incontro della Nazionale di calcio, in campo alle 20.45, ha impedito che questa volta il tennis sbarcasse sulla rete ammiraglia della tv di Stato: vi tornerà la prossima settimana, trasmettendo l’eventuale semifinale e l’eventuale finale dell’Italia in Coppa Davis.

La diretta tv della finale di singolare delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis tra Sinner ed Alcaraz sarà fruibile su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2025 OGGI

Domenica 16 novembre

Dalle ore 15.00 – Finale doppio

Harri Heliovaara / Henry Patten (Finlandia / Gran Bretagna) – Joe Salisbury / Neal Skupski (Gran Bretagna)

Non prima delle 18.00 – Finale singolare

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in chiaro su Rai 2 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Tennis TV, Sky Go e NOW, in chiaro su Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.