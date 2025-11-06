Tennis
Perché Jannik Sinner è già virtualmente n.2 del ranking questa settimana: la questione dei punti di scarto
Lunedì 3 novembre, il numero 1 ATP è tornato ad essere Jannik Sinner, il quale conquistando il titolo nel Masters 1000 di Parigi risalito in vetta alla classifica mondiale, ma vi resterà soltanto per una settimana, fino a domenica 9 novembre.
L’azzurro si è issato al primo posto a quota 11500, con 250 punti di vantaggio sull’iberico Carlos Alcaraz, che invece si è attestato a quota 11250, in seconda posizione, ma lo spagnolo sa già che tornerà in testa al ranking ATP lunedì prossimo.
Con l’aggiornamento di lunedì 10 novembre, infatti, verranno scartati i punti delle ATP Finals 2024: Jannik Sinner perderà 1500 punti, avendo vinto da imbattuto la scorsa edizione, mentre Carlos Alcaraz ne scarterà 200, avendo vinto un solo match a Torino l’anno scorso.
RANKING ATP UFFICIALE 3 NOVEMBRE 2025
1 Jannik Sinner 11500 (+250)
2 Carlos Alcaraz 11250
PUNTI ATP FINALS 2024 DA SCARTARE IL 10 NOVEMBRE
Jannik Sinner 1500
Carlos Alcaraz 200
RANKING ATP VIRTUALE 10 NOVEMBRE (SENZA I PUNTI DELLE FINALS 2024)
1 Carlos Alcaraz 11050
2 Jannik Sinner 10000 (-1050)