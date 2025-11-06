Sorteggio ATP Finals 2025 oggi: orario, programma, tv, streaming, possibili accoppiamenti

Oggi, giovedì 6 novembre (ore 12:00), presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino, andrà in scena la cerimonia del sorteggio delle ATP Finals 2025. In questa conosceremo la composizione dei due gruppi della fase a gironi, che definirà il percorso dei migliori otto tennisti della stagione.

Il torneo vedrà, per l’appunto, i giocatori divisi in due gironi da quattro; i primi due classificati di ciascun gruppo avanzeranno alle semifinali. I tennisti già qualificati in singolare sono: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton, Alex de Minaur. L’ultimo posto disponibile sarà deciso nei prossimi giorni e sarà uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. Per questo motivo, sull’ottavo giocatore ci sarà un X nella definizione del percorso.

Nella prima fase, che si disputerà dal 9 al 14 novembre, ogni tennista affronterà gli altri tre inseriti nello stesso raggruppamento, e i primi due classificati approderanno alle semifinali, previste sabato 15, mentre la finale sarà in programma domenica 16.

In sede di sorteggio, dunque, gli otto qualificati saranno suddivisi in quattro urne, a seconda del piazzamento nella Race: Jannik Sinner, accreditato del numero 2, sarà la teste di serie del gruppo Bjorn Borg, mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 della Race) sarà parte del gruppo Jimmy Connors.

Dalla seconda urna finirà con l’altoatesino uno tra il tedesco Zverev e il serbo Djoković, dovesse confermare la sua presenza, mentre dalla terza fascia sarà estratto sicuramente uno statunitense per la presenza di Shelton e Fritz, infine dalla quarta uscirà o l’australiano de Minaur o l’ultimo dei qualificati, ovvero uno tra Auger-Aliassime e Musetti.

FASCE SORTEGGIO ATP FINALS 2025 SINGOLARE

Prima fascia: Carlos Alcaraz (Spagna), Jannik Sinner (Italia).

Seconda fascia: Alexander Zverev (Germania), Novak Djoković (Serbia).

Terza fascia: Ben Shelton (Stati Uniti), Taylor Fritz (Stati Uniti).

Quarta fascia: Alex de Minaur (Australia), X.

X = ultimo giocatore qualificato, uno tra Félix Auger-Aliassime (Canada) e Lorenzo Musetti (Italia).

Da qui si possono comprendere quali potrebbero essere i possibili avversari di Sinner nella fase a gironi, ovvero tutti tranne Alcaraz. Chiaramente, vale lo stesso discorso anche per Carlitos, ossia tutti i rivali tranne Sinner.

POSSIBILI AVVERSARI JANNIK SINNER NELLA FASE A GIRONI

Seconda fascia: Alexander Zverev (Germania) o Novak Djoković (Serbia).

Terza fascia: Ben Shelton (Stati Uniti) o Taylor Fritz (Stati Uniti).

Quarta fascia: Alex de Minaur (Australia) o X.

Il sorteggio delle ATP Finals 2025, presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino, andrà in scena quest’oggi a partire dalle ore 12:00. Prevista la copertura streaming sul sito ufficiale Nitto ATP Finals, mentre da confermare la copertura sui canali di Sky Sport.

SORTEGGIO ATP FINALS 2025

Giovedì 6 novembre

Ore 12:00 Cerimonia Sorteggio ATP Finals 2025 presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino.

PROGRAMMA SORTEGGIO ATP FINALS 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 24 (da confermare)

Diretta streaming: sito ufficiale Nitto ATP Finals; SkyGo, NOW (da confermare)