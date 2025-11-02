Pallanuoto, Brescia passa di misura a Savona ed aggancia la Pro Recco in vetta alla Serie A1

Il posticipo della sesta giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile vede la vittoria di misura del Brescia, che passa a Savona per 14-15 al termine di un match ad altissima tensione, che sancisce il riaggancio dei lombardi alla Pro Recco in vetta alla classifica a punteggio pieno, mentre i liguri scivolano a -3 dalla coppia al comando.

Nel primo quarto il break lo firmano i padroni di casa, che dal 2-2 allungano sul 4-2, ma subito gli ospiti accorciano trovando il 4-3. Nel secondo periodo il Brescia firma l’aggancio, il Savona torna in vantaggio, ma poi i lombardi piazzano il parziale di 0-3 che li porta a metà gara sul 5-7.

Nella terza frazione il Savona corona un lungo inseguimento e trova nuovamente la parità sul 10-10, ma negli ultimi due minuti il Brescia è cinico, mettendo a segno tre reti per il 10-13. Nell’ultimo quarto i liguri tornano per tre volte a -1, l’ultima a 1’18” dalla sirena, ma i lombardi si difendono nel finale e vincono con lo score di 14-15.

TABELLINO

BANCO BPM RN SAVONA-AN BRESCIA TEAM 14-15

BANCO BPM RN SAVONA: M. Del Lungo, N. Rocchi, L. Damonte, P. Figlioli 1, D. Occhione, V. Rizzo, A. Gullotta, L. Bruni 2, A. Condemi, M. Guidi 2, O. Leinweber 7, T. Cora 2, L. Giotta Lucifero, A. Mordeglia, L. Minuto. All. Angelini.

AN BRESCIA TEAM: T. Baggi-necchi, S. Guerrato 5, M. Del Basso, F. Lodi, F. Ferrero, V. Popadic 4, V. Dolce 2, T. Gianazza, J. Alesiani 3, A. Viskovic, N. Casanova, M. Giri 1, F. Massenza Milani, A. Balzarini. All. Bovo.

Arbitri: Schiavo e Guarracino.

Note – Parziali: 4-3, 1-4, 5-6, 4-2. Usciti per limite di falli Condemi (S) nel secondo tempo, Lodi (B) nel terzo tempo, Occhione (S), Rocchi (S), Cora (S), Guerrato (B), Ferrero (B), Popadic (B), Dolce (B), Viskovic (B) e Balzarini (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Banco BPM RN Savona 6/21 + 4 rigori e AN Brescia 8/20 + 5 rigori. Del Lungo (S) para un rigore a Popadic a 3’25” del primo tempo sull’1-1. Leinweber fallisce un rigore (palo) a 4’44” del quarto tempo sul 13-15. Espulso per proteste Bruni (S) nel quarto tempo. Espulso per proteste il tecnico Angelini (S) nel quarto tempo. Spettatori 400 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO 2025-2026

Risultati 6a giornata

Venerdì 31 ottobre

Ranieri Impiantistica CN Posillipo-AC Group Canottieri Napoli 12-9

Sabato 1 novembre

Telimar-Pro Recco Waterpolo 9-21

CC Ortigia 1928-Training Academy Olympic Roma 11-13

De Akker Team-Roma Vis Nova Pallanuoto 8-5

RN Florentia-RN Nuoto Salerno 12-13

Domenica 2 novembre

Banco BPM RN Savona-AN Brescia Team 14-15

Martedì 4 novembre

Iren Genova Quinto-Pallanuoto Trieste ore 21.00

Classifica dopo la 6a giornata

Pro Recco Waterpolo 18

AN Brescia Team 18

Banco BPM RN Savona 15

Pallanuoto Trieste* 9

Ranieri Impiantistica CN Posillipo 9

Training Academy Olympic Roma 9

Telimar 8

De Akker Team 8

Roma Vis Nova Pallanuoto 8

RN Nuoto Salerno 7

Iren Genova Quinto* 7

CC Ortigia 1928 4

AC Group Canottieri Napoli 3

RN Florentia 0

* = una partita in meno.