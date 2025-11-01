Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Pro Recco al momento in vetta in solitaria, attesa per il posticipo

Quattro i match disputati in questo sabato dedicato alla sesta giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile, un turno molto spezzettato anche a causa degli impegni nelle Coppe Europee. Dopo il derby campano di ieri, attesa per la Pro Recco che ha sfruttato l’occasione, dominando in casa del Telimar e portandosi momentaneamente in vetta in solitaria (attesa per il posticipo di domani tra Savona e Brescia). Vincono anche Training Academy Olympic Roma e RN Nuoto Salerno in traferta e la De Akker davanti al pubblico amico.

6ª giornata

Venerdì 31 ottobre

Ranieri Impiantistica CN Posillipo-AC Group Canottieri Napoli 12-9

Sabato 1 novembre

Telimar-Pro Recco Waterpolo 9-21

CC Ortigia 1928-Training Academy Olympic Roma 11-13

De Akker Team-Roma Vis Nova Pallanuoto 8-5

RN Florentia-RN Nuoto Salerno 12-13

Domenica 2 novembre

17:00 Banco BPM RN Savona-AN Brescia Team

Martedì 4 novembre

21:00 Iren Genova Quinto-Pallanuoto Trieste

Classifica

Pro Recco Waterpolo 18

Banco BPM RN Savona* 15

AN Brescia Team* 15

Pallanuoto Trieste* 9

Ranieri Impiantistica CN Posillipo 9

Training Academy Olympic Roma 9

Telimar 8

De Akker Team 8

Roma Vis Nova Pallanuoto 8

RN Nuoto Salerno 7

Iren Genova Quinto* 7

CC Ortigia 1928 4

AC Group Canottieri Napoli 3

RN Florentia 0

*una partita in meno