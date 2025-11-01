Pallanuoto
Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Pro Recco al momento in vetta in solitaria, attesa per il posticipo
Quattro i match disputati in questo sabato dedicato alla sesta giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile, un turno molto spezzettato anche a causa degli impegni nelle Coppe Europee. Dopo il derby campano di ieri, attesa per la Pro Recco che ha sfruttato l’occasione, dominando in casa del Telimar e portandosi momentaneamente in vetta in solitaria (attesa per il posticipo di domani tra Savona e Brescia). Vincono anche Training Academy Olympic Roma e RN Nuoto Salerno in traferta e la De Akker davanti al pubblico amico.
6ª giornata
Venerdì 31 ottobre
Ranieri Impiantistica CN Posillipo-AC Group Canottieri Napoli 12-9
Sabato 1 novembre
Telimar-Pro Recco Waterpolo 9-21
CC Ortigia 1928-Training Academy Olympic Roma 11-13
De Akker Team-Roma Vis Nova Pallanuoto 8-5
RN Florentia-RN Nuoto Salerno 12-13
Domenica 2 novembre
17:00 Banco BPM RN Savona-AN Brescia Team
Martedì 4 novembre
21:00 Iren Genova Quinto-Pallanuoto Trieste
Classifica
Pro Recco Waterpolo 18
Banco BPM RN Savona* 15
AN Brescia Team* 15
Pallanuoto Trieste* 9
Ranieri Impiantistica CN Posillipo 9
Training Academy Olympic Roma 9
Telimar 8
De Akker Team 8
Roma Vis Nova Pallanuoto 8
RN Nuoto Salerno 7
Iren Genova Quinto* 7
CC Ortigia 1928 4
AC Group Canottieri Napoli 3
RN Florentia 0
*una partita in meno