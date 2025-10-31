Pallanuoto
Pallanuoto: domani la quinta giornata di A1 femminile. Big match tra Orizzonte Catania e SIS Roma
Domani è già tempo di quinta giornata per la Serie A1 di pallanuoto al femminile. Non c’è tempo per pause in questo autunno che vede diverse squadre impegnate praticamente ogni tre giorni.
Turno importantissimo: spazio infatti al big match, a Catania alle 17 la sfida tra L’Ekipe Orizzonte e SIS Roma. E pensare che non sono le prime della classifica, in una giornata scoppiettante infatti ci sarà anche lo scontro in vetta tra Rapallo e Pallanuoto Trieste. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i match.
5ª giornata
Sabato 1° novembre
14:00 Smile Cosenza Pallanuoto-Brizz Nuoto
17:00 L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma
17:30 Nautilus Civitavecchia-Plebiscito Padova
19:00 Rapallo Pallanuoto-Pallanuoto Trieste
20:30 AGN Energia Bogliasco 1951-Iren Tauride L. Locatelli
Classifica
Pallanuoto Trieste 11
Rapallo Pallanuoto 11
L’Ekipe Orizzonte 10
SIS Roma 10
Smile Cosenza Pallanuoto 6
Plebiscito Padova 6
Brizz Nuoto 3
AGN Energia Bogliasco 1951 3
Iren Tauride L. Locatelli Genova 0
Nautilus Civitavecchia 0