Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Posillipo batte Canottieri per 12-9 nel derby di Napoli

Anticipo al venerdì per la sesta giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile. A Napoli grande tensione per il derby: al Centro Federale “Felice Scandone” si sono sfidate Ranieri Impiantistica CN Posillipo e AC Group Canottieri Napoli con i padroni di casa che si sono imposti per 12-9, volando a quota 9 punti in classifica.

Primo quarto di grande equilibrio, spezzato poi nel secondo periodo: parziale di 4-1 per prendere un distacco di tre reti all’intervallo lungo per i ragazzi di Porzio. La Canottieri non ci sta e prova a reagire: spettacolo nel terzo quarto con addirittura dieci siglate, gli ospiti le provano tutte per rientrare e si riportano al -1 prima degli ultimi otto minuti. Radovic e Renzuto sbagliano un rigore a testa, ma il protagonista sul finale è Rocchino che chiude la contesa con due reti.

Non basta in casa Canottieri uno scatenato Gianluca Confuorto, autore di un poker, mentre i top scorer in casa Posillipo sono lo stesso Rocchino, Radovic e Mattiello a quota due.

RANIERI IMPIANTISTICA CN POSILLIPO-AC GROUP CC NAPOLI 12-9

RANIERI IMPIANTISTICA CN POSILLIPO: L. Izzo, J. Parrella, N. Nagy, D. Radovic 2, G. Mattiello 2, E. Aiello 1, V. Renzuto Iodice 1, N. Cuccovillo, E. Serino 1, Z. Bertoli 1, M. Milicic 1, M. Rocchino 2, R. Spinelli, G. Valle 1, P. Porzio. All. Porzio

AC GROUP CC NAPOLI: E. Caruso, N. Bursac, D. Zivkovic 2, M. Coda, G. Confuorto 4, V. Raia, D. Mutariello, K. Guadagni, M. Parisi 1, V. Tozzi, B. Borrelli, U. Esposito 1, F. Altomare, L. Briganti 1, S. Iacovelli. All. Massa

Arbitri: Navarra e Ferrari

Note

Parziali: 1-1 4-1 4-6 3-1 Usciti per limite di falli Zivkovic (C), Valle (P), Bertoli (P) e Milicic (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche dopo il terzo tempo: Ranieri Impiantistica CN Posillipo 3/8 + un rigore e AC Group Canottieri Napoli 2/7 + un rigore. Nel quarto tempo Caruso (C) para un rigore a Renzuto Iodice a 1’52” sul 9-8 e a Radovic a 4’48” sul 10-8. Presente in tribuna il presidente della FIN Paolo Barelli. Spettatori 1500 circa.