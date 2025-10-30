Pallanuoto, Savona vince e resta a punteggio pieno in Euro Cup. Trieste sconfitto dallo Szolnoki

Alterne fortune per le squadre italiane impegnate nella seconda giornata dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile: il Savona vince in casa contro i serbi del Sabac per 17-12 e resta da solo in testa al Girone D a punteggio pieno, mentre il Trieste viene sconfitto in trasferta dai magiari dello Szolnoki, vittoriosi per 16-14, e resta a quota 3, scivolando in seconda posizione nel Girone B.

Il Savona vince contro i serbi del Sabac per 17-12 al termine di una partita complicata, risoltasi in favore dei liguri soltanto grazie ad un ultimo quarto travolgente. Nella prima frazione inizio pessimo dei padroni di casa, che dopo meno di 4′ sono sotto 1-4, poi nel finale arriva una prima reazione che porta i liguri dal 2-5 al 4-5. Nel secondo quarto il Savona trova la parità sul 5-5, ma gli ospiti allungano nuovamente, andando a +2 sul 5-7 e poi a +3 sul 6-9. Il Savona accorcia ed arriva a metà gara sul 7-9. Nel terzo periodo il Sabac torna a +3 prima sul 7-10 e poi sull’8-11, ma da quel momento la partita cambia volto. Nella seconda metà della frazione, infatti, i liguri riescono a colmare il gap, piazzando il break di 3-0 che vale l’aggancio sull’11-11. Nell’ultimo quarto, sulle ali dell’entusiasmo, il Savona dilaga: i gol consecutivi diventano 6, fino al 14-11 a metà periodo, poi i serbi accorciano sul 14-12 a 2′ dalla conclusione, ma i padroni di casa sono implacabili e con altre tre reti chiudono i conti sul definitivo 17-12.

Il Trieste viene sconfitto in Ungheria dai magiari dello Szolnoki, che si impongono tra le mura amiche per 16-14, al termine di un incontro rimasto a lungo in equilibrio. Nel primo quarto gli ungheresi trovano il primo break portandosi dall’1-1 al 3-1, poi tornano a +2 anche sul 4-2, ma gli alabardati accorciano sul 4-3. Nella seconda frazione gli ospiti pareggiano sul 4-4, ma i magiari allungano nuovamente sul 6-4 e poi arrivano a metà gara sul 7-5. Nel terzo periodo Trieste riesce a ricucire il gap quando dall’8-6 trova il break che vale l’aggancio sull’8-8, ma lo Szolnoki ancora una volta trova il break che vale il 10-8, prima che gli ospiti accorcino nuovamente firmando il 10-9. Nell’ultimo quarto i magiari trovano il +2 in avvio, ma Trieste torna ancora a -1 sull’11-10, poi gli ungheresi si portano per la prima volta a +3 sul 13-10 a metà frazione e spaccano il match. Gli alabardati tornano più volte a -2, ma non riescono a riavvicinarsi ulteriormente, dato che i padroni di casa trovano sempre la pronta risposta tornando sul +3. Sulla sirena i giuliani trovano il gol del definitivo 16-14.