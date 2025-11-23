Seguici su
Pallamano

Pallamano: Siracusa riaggancia la vetta della Serie A Gold. Successi pesanti per Chiaravalle e Macagi Cingoli

Chiaravalle Pallamano - FIGH (Stefano Carloni)
In attesa dei recuperi del 26 novembre (Cassano Magnago-Trieste) e del 10 dicembre (Raimond Sassari-Sparer Eppan), la Serie A Gold 2025-2026 di pallamano ha presentato il conto dei risultati della sua 11esima giornata di regular season.

Due i blitz in trasferta: quello del Teamnetwork Albatro Siracusa in casa degli Alperia Black Devils per 29-32, con i siciliani che sono tornati in vetta in co-abitazione col Cassano Magnago, e quello del Chiaravalle sul campo del Fasano, un 27-28 di strettissima misura.

Vittorie interne per Macagi Cingoli, 25-23 sul Pressano, e per Metelli Cologne sul Brixen, largo score finale di 35-27. Infine successo del Bolzano nella gara domenicale contro il Conversano, in un match chiuso sul 30-27. Di seguito la classifica aggiornata

La classifica aggiornata
Cassano Magnago 16 pti*, Teamnetwork Albatro Siracusa 16, Loacker Bozen Volskbank 15, Trieste 14*, Junior Fasano 14, Macagi Cingoli 12, Raimond Sassari 11*, Publiesse Chiaravalle 10, Brixen 10, Conversano 9, Pressano 9, Alperia Black Devils 5, Metelli Cologne 5, Sparer Eppan 2*

*una partita in meno

“Volata” Coppa Italia
La 13esima giornata, che chiuderà il girone di andata, consegnerà anche i pass alle 8 qualificate per le Finals di Coppa Italia in programma che si svilupperà fra il 26 febbraio e il 1° marzo. Le prime otto classificate, abbinate sulla base dei loro piazzamenti, saranno poi inserite nel tabellone dei quarti di finale della competizione.

