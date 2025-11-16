Pallamano, Cassano Magnago regola Brixen Südtirol nella nona giornata

Cassano Magnago ferma Brixen Südtirol nella nona avvincente giornata di Serie A1 2025/26. La squadra lombarda svetta sulle altoatesine, unica formazione a pieni punti alla vigilia del weekend appena concluso.

Bressanone, in campo con ancora da effettuare il recupero contro Salerno, si inchina ai rivali al Pala Tacca. Cassano Magnago ottiene un successo importantissimo contro la squadra di Hubi Nössing dopo la sconfitta rimediata pochi giorni fa nel recupero dell’ottava giornata contro l’AC Life Style Erice (29-23).

Le siciliane hanno primeggiato anche quest’oggi senza particolari problemi contro Cellini Padova (25-36) rispettando alla perfezione il pronostico della vigilia. Le venete si fermano dopo aver ottenuto raccolto cinque punti nelle ultime tre partite.

Leno svetta invece per 33-37 contro Sirio Toyota Teramo in un fine settimana che ha premiato Germancar Nuoro. La realtà sarda non sbaglia l’importante duello in casa ottenendo due importanti punti contro Alì Best Espresso Mestrino (25-18).

Il 18 novembre verrà svolto il duello tra Casalgrande Padana e Jomi Salerno. La temibile compagine campana non è scesa in campo negli ultimi due gironi visti gli impegni nell’European Cup contro Elblag. Le detentrici del titolo saranno successivamente in azione contro Brixen Südtirol il prossimo 22 novembre nel recupero dell’ottava giornata del girone d’andata.

I RISULTATI DEL WEEKEND

Germancar Nuoro – Alì Best Espresso Mestrino 25-18

Securfox Ariosto Ferrara – Mezzocorona 34-27

Sirio Toyota Teramo – Leno 33-37

Cassano Magnago – Brixen Südtirol 28-21

Cellini Padova – AC Life Style Erice 25-36

Da recuperare il 18 novembre Casalgrande Padana – Jomi Salerno