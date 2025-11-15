Pallamano: Trieste, Fasano e Macagi Cingoli metto a segno tre “colpi pesanti” nella Serie A Gold

In attesa del posticipo del prossimo 17 dicembre, fra Bolzano e Sassari, la Serie A Gold 2025-2026 di pallamano ha mandato in archivio la 9a giornata della sua stagione regolare, con risultati incredibili e pesanti.

A fermarsi è stata la capolista Teamnetwork Albatro Siracusa, battuta 34-30 dal Trieste. Un esito questo che ha consentito al Cassano Magnano, affermatosi nell’anticipo contro il Pressano (18-17), di appaiare i siciliani in testa alla classifica.

Vittorie importanti, da segnalare, anche per Macagi Cingoli e Fasano: i primi si sono imposti 27-24 sul Conversano, mentre i secondi – che in settimana hanno salutato la conduzione tecnica di Domenico Iaia – hanno avuto la meglio per 31-27 sul Brixen.

Infine, il blitz per 27-31 del Chiaravalle nella tana degli Alperia Black Devils e i punti interni ottenuti dal Metelli Cologne grazie al 31-25 sullo Sparer Eppan. Di seguito la classifica aggiornata della Serie A Gold di pallamano.

La classifica aggiornata

Teamnetwork Albatro Siracusa 14 pti, Cassano Magnago 14, Trieste 12, Loacker Bozen Volskbank 12*, Junior Fasano 12, Macagi Cingoli 10, Raimond Sassari 9*, Conversano 9, Brixen 9, Pressano 7, Publiesse Chiaravalle 6, Alperia Black Devils 5, Metelli Cologne 3, Sparer Eppan 2

*una partita in meno