Pallamano: la finale scudetto sarà fra Cassano Magnago e Sassari

La Serie A Gold 2025-2026 ha le sue finaliste per il tricolore. Proger Cassano Magnago e Raimond Sassari vincendo anche le rispettive gare -2 di semifinale, dopo aver ottenuto i successi nelle gare -1, hanno staccato i biglietti per contendersi lo scudetto, a partire dal prossimo 23 maggio.

I lombardi dominando sul campo del Fasano: in Puglia finisce 28-37, con un primo tempo chiuso sul 17-20. Marco Fantinato chiude con 7 gol a referto, a cui aggiungere i 6 per Gianluca Dapiran e Giacomo Savini, Mate Volarevic – al rientro – para tutto quello che deve. Ai padroni di casa non bastano i 6 gol di Codina Vivanco e la voglia di non mollare mai.

La spunta invece 24-26 Sassari nella tana del Bozen. Sardi in vantaggio 10-13 dopo la prima frazione, capace di controllare il ritorno degli altoatesini. In un finale convulso, Jarlstam (7 griffe) e Pugliese timbrano i gol che valgono la vittoria nella serie e il passaggio del turno.

Il programma della serie di finale:

FINALE

Proger Cassano Magnago – Raimond Sassari

Gara 1: sabato 23 maggio 2026 a Cassano Magnago

Gara 2: sabato 30 maggio 2026 a Sassari

Gara 3 (eventuale): sabato 6 giugno 2026 a Cassano Magnago

Le finali scudetto della Serie A Gold 2025-2026 inizieranno la settimana dopo la decisiva sfida internazionale, valevole per la qualificazione ai Mondiali Maschili 2027, fra Svizzera e Italia: che si giocherà nel primo atto in Svizzera (13 maggio) e nella decisiva gara di ritorno in Italia (17 maggio).