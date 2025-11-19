Pallamano: Cassano Magnano in testa da sola alla Serie A Gold

In un insolito decimo turno – infrasettimanale – della Serie A Gold 2025-2026 di pallamano, per gli appassionati non sono mancati i gol e le emozioni.

Il big match fra Teamnetwork Albatro Siracusa e Cassano Magnago ha visto gli ospiti imporsi 19-25: un successo pesantissimo per i lombardi che vanno in testa alla classifica staccando proprio i siciliani.

Altre due gare attese erano quelle fra Sparer Eppan e Trieste, vinta agilmente dai giuliani 20-31, e il derby pugliese tra Conversano e Fasano, che ha premiato quest’ultimi di strettissima misura per 29-30.

Bene fra le mura amiche sia il Chiaravalle, 36-27 al Macagi Cingoli, sia Sassari, 29-27 contro il Metelli Cologne.

Infine, da registrare, vi sono: il pirotecnico 28-28 sull’asse Brixen-Bolzano e l’affermazione del Pressano per 33-30 sugli Alperia Black Devils.

La classifica aggiornata:

Cassano Magnago 16 pti, Teamnetwork Albatro Siracusa 14, Trieste 14, Junior Fasano 14, Loacker Bozen Volskbank 13*, Raimond Sassari 11*, Macagi Cingoli 10, Brixen 10, Conversano 9, Pressano 9, Publiesse Chiaravalle 8, Alperia Black Devils 5, Metelli Cologne 3, Sparer Eppan 2

*una partita in meno