Pallamano: Cassano Magnago fa suo il primo punto nella serie tricolore. Sassari battuta di misura

Gara -1 delle finali scudetto 2025-2026 della Serie A Gold è ufficialmente andata in archivio. A vincerne, nel primo atto, è stato il Cassano Magnago: i lombardi hanno piegato infatti Sassari con lo score di 30-29, al termine di una gara appassionante.

LA CRONACA

Il match si gioca su ritmi alti: gli ospiti vanno in vantaggio 1-3 dopo pochi minuti. Cassano Magnago si affida alle parate di Volarevic per cercare di entrare in partita: le respinte sortiscono effetti, i lombardi rientrano in gara. Si arriva sull’8-8 che diventa 11-8 al 21′, con Moretti capace di realizzare nonostante non sia in perfette condizioni fisiche. Lo strappo si allarga nel rettilineo finale del primo tempo: varesini con un solido +4 alla pausa. E’ 15-11.

Cassano Magnano apre ulteriormente il gap sul 17-12 ad inizio ripresa, ma i sardi non mollano, anzi. Un paio di mosse sullo scacchiere tattico riportano Sassari in partita clamorosamente: al 41′ la situazione dice 20-19, che diventa poi 25-25 grazie all’acuto di Nardin. Gli ospiti vanno – sulle ali dell’entusiasmo – addirittura in vantaggio sul 26-27 per effetto della zampata di Conte-Prat, ma la nuova condizione di punteggio resiste poco, perché gli uomini di Matteo Bellotti piazzano il controparziale con Mazza e Moretti protagonisti. Si arriva fino al 30-28, Sassari accorcia ma non ha più tempo per pareggiare le cose.

Gara -1 quindi si chiude con Cassano Magnano che si impone: ora gara -2 il 30 maggio a Sassari. La Raimond sarà costretta a vincere per tenere viva la serie tricolore. In caso di pareggio o successo esterno, scudetto a Savini e soci.