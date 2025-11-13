Tennis
Musetti-Alcaraz deciderà l’avversario di Sinner: cerchio ristretto a due ipotesi
La vittoria in due set dell’australiano Alex de Minaur contro lo statunitense Taylor Fritz ha sancito due verdetti alle Nitto ATP Finals, ovvero l’aritmetica qualificazione dello spagnolo Carlos Alcaraz alle semifinali e la matematica eliminazione del nordamericano.
Il match serale tra Lorenzo Musetti ed il tennista iberico, infine, sancirà il secondo qualificato ed i piazzamenti definitivi in classifica: l’azzurro passerà il turno come primo battendo Alcaraz, con lo spagnolo secondo, mentre in caso di successo dell’iberico, allora Alcaraz sarà primo e de Minaur passerà come secondo.
La certezza è che non ci sarà il derby italiano in semifinale: Sinner potrà affrontare nel penultimo atto del torneo soltanto uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz (in caso di vittoria di Musetti) e l’australiano Alex de Minaur (in caso di vittoria di Alcaraz).
Un eventuale successo di Alcaraz, inoltre, porrebbe fine alla corsa al numero 1 ATP a fine anno: lo spagnolo sarebbe irraggiungibile per Sinner anche se lo spagnolo dovesse poi perdere in semifinale contro uno tra Zverev ed Auger-Aliassime e l’azzurro dovesse vincere il torneo da imbattuto.
POSSIBILI AVVERSARI SINNER IN SEMIFINALE
- Se Musetti batte Alcaraz, allora la semifinale sarà Sinner-Alcaraz
- Se Alcaraz batte Musetti, allora la semifinale sarà Sinner-de Minaur