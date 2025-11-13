Tennis
Cosa cambia per Sinner con la sconfitta di Fritz alle ATP Finals: un miracolo di Musetti cambierebbe tutto
Sorpresa nel primo match odierno della fase a gironi delle ATP Finals 2025. Sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino, l’australiano Alex de Minaur si è imposto contro l’americano Taylor Fritz sullo score di 7-6 (3) 6-3, eliminando di fatto il californiano dai giochi in questo Master di fine anno. Il riscontro dà un’opportunità di qualificazione a de Minaur e nello stesso tempo assicura la presenza in semifinale a Carlos Alcaraz.
Il risultato della partita di stasera (ore 20.30) tra Carlitos e Lorenzo Musetti determinerà il posizionamento (primo o secondo) dell’iberico e la presenza del toscano o dell’aussie nel penultimo atto. Tutto questo ragionamento, come si va a legare a Jannik Sinner?
Il pusterese è già certo della qualificazione in semifinale da primo nel Gruppo Bjorn Borg. Questo significa, che sabato 15 novembre giocherà contro il secondo del Gruppo Jimmy Connors, ovvero quello di Alcaraz, Musetti, de Minaur e Fritz. Se Lorenzo dovesse battere in due/tre set Alcaraz, allora lo spagnolo affronterebbe in semifinale Jannik in un duello rusticano che metterebbe in palio anche il primato della classifica mondiale.
Nell’eventualità in cui Carlitos dovesse prevalere contro il classe 2002 del Bel Paese, allora Musetti sarebbe eliminato e Sinner affronterebbe in semifinale de Minaur, visto che l’allievo di Juan Carlos Ferrero terminerebbe primo nel proprio girone.
Riepilogando schematicamente:
- Lorenzo Musetti batte in due set Carlos Alcaraz, allora l’azzurro è primo e l’iberico secondo nel Gruppo Jimmy Connors. In semifinale ci sarebbe il confronto tra Jannik Sinner e lo spagnolo;
- Lorenzo Musetti batte in tre set Carlos Alcaraz, allora l’azzurro è primo e l’iberico secondo nel Gruppo Jimmy Connors. In semifinale ci sarebbe il confronto tra Jannik Sinner e lo spagnolo;
- Carlos Alcaraz batte in due set Lorenzo Musetti, allora l’azzurro è eliminato e lo spagnolo è primo davanti a de Minaur nel Gruppo Jimmy Connors. In semifinale ci sarebbe il confronto tra Jannik Sinner e l’australiano;
- Carlos Alcaraz batte in tre set Carlos Alcaraz, allora l’azzurro è eliminato e lo spagnolo è primo davanti a de Minaur nel Gruppo Jimmy Connors. In semifinale ci sarebbe il confronto tra Jannik Sinner e l’australiano.