Come mai così prima, Jannik Sinner sta facendo la differenza sui suoi turni di battuta. Ieri con Zverev lo ha fatto in maniera scientifica nelle 7 palle break concesse. Oggi Alcaraz con Musetti ha la prima occasione per blindare il n. 1 di fine stagione. Ne parliamo alle 11:15 in diretta a TennisMania, il talk dedicato al tennis sul canale YouTube di OA Sport. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere nessuna diretta! #JannikSinner #CarlosAlcaraz #TennisMania #OASport #ATP #Numero1ATP #Tennis2025 #SinnerZverev #AlcarazMusetti #TennisNews #Sinner #Zverev

