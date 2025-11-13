Alex de Minaur batte Taylor Fritz alle ATP Finals e aspetta Musetti-Alcaraz

Alex de Minaur batte Taylor Fritz per 7-6(3) 6-3 e rimane in corsa per l’accesso alle semifinali delle ATP Finals. L’australiano, con questo successo, si guadagna il diritto di attendere Musetti-Alcaraz, ma deve sperare in una vittoria con qualsiasi punteggio dello spagnolo, poiché un successo dell’italiano qualificherebbe entrambi i protagonisti di questa sera.

Prime fasi di gioco che vedono de Minaur andare subito avanti di un break: accade nel terzo gioco, quando l’australiano strappa la battuta a Fritz a 30. L’iniziale risposta dell’americano è una racchetta rotta, quella successiva è un mantenimento del proprio equilibrio e, successivamente, della capacità di cogliere l’attimo giusto. Accade nel sesto game, quando la risposta è molto profonda in tutti i casi: arriva il controbreak a 15 con il conseguente 3-3. I due si rimontano a vicenda da 0-30, poi arriva un game molto duro sul 5-5 che Fritz risolve bene, quindi si va a un tie-break che de Minaur finisce per dominare.

Serve una serie di grandissimi punti all’aussie per mettersi in grado di ritrovare il break, che arriva peraltro in maniera molto veloce, nel secondo gioco. Nei fatti per de Minaur la situazione si rivela sempre più tranquilla col passare del tempo e Fritz che sembra quasi incapace di comprendere quello che serve per rientrare in gioco. Anzi, deve pure salvare un match point sul 5-2: ci riesce, e poi riesce a salire anche sullo 0-30 nel nono gioco, ma a quel punto l’australiano riesce a convertire il recupero con ottimi punti e a chiudere il match.

Grande performance soprattutto al servizio per de Minaur, 83%-66% per quanto riguarda i punti aggiudicati per mezzo della prima di servizio. Forse una delle sue più belle partite indoor, la sua: non si sa se basterà, ma si sa che può essere soddisfatto.