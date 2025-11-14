ATP Finals 2025, Aliassime sgretola la resistenza di Zverev e sfiderà Alcaraz in semifinale

Nell’incontro di chiusura del girone dedicato a Bjorn Borg delle ATP Finals di Torino il solido Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero otto, sgretola, al termine di un confronto con numerosi errori sui due fronti, la resistenza di Alexander Zverev 6-4 7-6 (4) due ore e otto minuti. Il canadese sfiderà Carlos Alcaraz nella semifinale in programma domani sera.

Il canadese sigla l’1-0 con il servizio vincente, il suo rivale replica per l’immediato 1-1. Sul 2-2 il tedesco si procura la palla break con il passante incrociato di diritto, il numero otto del ranking annulla con la prima di servizio e firma il 3-2 con la volée di rovescio. La scena si ripete nel nono gioco: sul 4-4 il numero 3 ATP si procura la palla break che l’avversario salva con il servizio vincente per poi portarsi sul 5-4. Aliassime incrementa la pressione da fondo, si procura tre set point, ma non li finalizza prima di chiudere i conti, alla quarta possibilità, con il bolide di diritto incrociato del 6-4.

Il canadese tiene a zero il turno di battuta che apre la seconda frazione di gioco, la testa di serie numero tre replica a 15 per l’1-1 e si salva da 15-40 prima di siglare il 2-2 con lo smash. Il finalista di Parigi si affida alla solidità della sua prima per salvare due palle break e griffare il 3-2 con il diritto vincente. Il tedesco, al termine di un’impressionante serie di errori dei due contendenti, impatta sul 3-3 alla quarta possibilità. Si prosegue nel rispetto dei turni di servizio, nessuno riesce a sopravanzare l’avversario con il diritto del terzo favorito del tabellone che sancisce il 6-6. Il numero otto del mondo parte bene con il vincente di diritto, costringe l’avversario all’errore per il minibreak del 2-0, salvo poi restituirlo per il 2-2. La svolta arriva nel finale: Aliassime sigla il 5-4 con la combo servizio-diritto, si procura due match point e sfrutta il primo sull’ennesimo errore di diritto del rivale per il definitivo 7-4.

Aliassime chiude la sua prestazione con 11 ace, zero doppi falli e il 73% di prime palle. Il canadese salva tutte e quattro le palle break concesse, ne sfrutta una sola sulle sette avute a disposizione e si aggiudica il computo dei punti per 79 a 72 vincendo sei punti più dell’avversario in risposta.