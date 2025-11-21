LIVE Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve una svolta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv, valevole per dodicesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. Sul parquet del PalaDozza va in scena una sfida fondamentale per le V-Nere, chiamate a difendere la loro imbattibilità tra le mura amiche contro gli israeliani diciottesimi in classifica.

Dopo le tensioni degli ultimi giorni, il sindaco di Bologna ha confermato il regolare svolgimento del match, che andrà in scena oggi alle ore 20.30. La Virtus è reduce da una sconfitta di misura a Barcellona, dove è stata in partita per oltre 30′, cedendo solo nell’ultimo quarto. Se in trasferta la squadra di coach Ivanovic soffre e non poco, in casa ha un rullino di marcia davvero impressionante.

Oggi infatti è chiamata a difendere l’imbattibilità tra le mura amiche (unica in Europa a resistere), dopo aver già battuto squadre attrezzate per la final four come Panathinaikos e Real Madrid. Carsen Edwards ed i suoi compagni dovranno sconfiggere la squadra di Tel Aviv, ferma a tre successi in Eurolega. Gli israeliani hanno una sola vittoria in trasferta, arrivata più di un mese fa contro i connazionali dell’Hapoel.

La Virtus dovrà come sempre mettere in campo la propria aggressività in entrambe le metà campo. Il Maccabi si affiderà all’estro di T.J Leaf e quello del francese Jaylen Hoard. Attenzione anche al centro Roman Sorkin abile sotto canestro. Le V-Nere devono necessariamente tornare a vincere per non perdere contatto dalle zone che contano della classifica.

La sfida tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv andrà in scena al PalaDozza alle ore 20.30. OA Sport vi offrirà come sempre la DIRETTA LIVE testuale del match per non perdere neanche un aggiornamento sul match. Buon divertimento!