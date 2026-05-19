Basket, l’Aquila Trento vince a Bologna e pareggia la serie. La Reyer Venezia batte ancora Tortona

Si è da poco conclusa la serata dedicata ai Playoff di Serie A 2025-2026. A Bologna, una grande Aquila Trento ha impattato la serie sull’1-1 vincendo gara-2 contro la Virtus. Adesso la compagine trentina potrà sfruttare per gara-3 e gara-4 la spinta del suo pubblico. Non spreca il vantaggio casalinga la Reyer Venezia che batte nuovamente Tortona portandosi subito sul 2-0 prima delle trasferte piemontesi.

VIRTUS BOLOGNA-AQUILA TRENTO 84-87

Colpo esterno per l’Aquila Trento che reagisce alla sconfitta in gara-1 e vince a Bologna contro la Virtus per 84-87. Il match parte subito in equilibrio, Trento prima raggiunge i felsinei e poi sorpassa con Jogela. Morgan cerca di dare una scossa alla Virtus ma gli ospiti rimangono avanti con la tripla di Bayehe (+5). I padroni di casa, dopo 10′ non perfetti, iniziano a carburare con un superlativo Diarra. Vildoza infila le triple del +3 ma l’Aquila rimane attaccata grazie a Cheick Niang. All’intervallo lungo il punteggio recita 47 pari.

La ripresa si apre con i canestri di Steward che valgono il virtuale +5. Vildoza e Niang pareggiano, poi l’italiano segna ancora per il +4. Il fratello minore segna il -2 e Jamikovski con Battle firmano il +4 dopo 30′. Ultimo quarto decisivo. L’Aquila tenta di allungare con Battle ma Diarra tiene viva la Virtus. Il botta e risposta dura fino ad 1′ dalla fine quando il solito Diarra schiaccia il -1. Gli ospiti non si scoraggiano, Jogela si smarca e segna la tripla del +2. Le V-Nere non segnano più, Jogela non sbaglia in lunetta e Trento pareggia la serie sull’1-1. Tra 72 ore si va in Trentino per gara-3.

Top Scorer: VIR: Morgan 17, Vildoza 14, Diarra 10, Niang 10. TRE: Battle 22, Steward 18, Jakimovski 13, Jogela 12

UMANA REYER VENEZIA-DERTHONA TORTONA 87-75

La Reyer Venezia non sbaglia e dopo gara-1 si assicura la vittoria anche nella seconda partita portando la serie sul 2-0. Tortona esce sconfitta dal Taliercio e cercherà di rifarsi davanti al suo pubblico. I veneti allungano dopo pochi minuti grazie ad un solido Wiltjer. Manjon accorcia per i piemontesi ed alla tripla di Wiltjer risponde quella di Strautins. Tortona trova addirittura il vantaggio con Baldasso ma i veneziano mettono a segno un parziale di 10-0 di risposta. Chapman realizza il sorpasso, Venezia spreca ed all’intervallo lungo Tortona conduce 38-41.

Valentine pareggia subito ad inizio ripresa prima della risposta di Strautins. Cole e Wiltjer sono perfetti dall’arco e Venezia allunga. Tortona non trova più il canestro e Wheatle ne approfitta firmando il +12. I piemontesi staccano completamente la spina nell’ultimo quarto, i lagunari volano con Cole ed il vantaggio si allunga fino al +19. Gli ospiti si riavvicinano nel finale grazie ai liberi ma il gap è ormai troppo ampio. Punteggio finale di 87-75 e 2-0 Venezia nella serie.

Top Scorer: VEN: Cole 19, Parks 16, Wiltjer 15, Bowman 9. TOR: Gorham 21, Baldasso 10, Chapman 10, Strautins 9