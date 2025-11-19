Basket
Basket, Venezia non sbaglia in casa. Il Manresa cade al Taliercio in EuroCup
Vittoria importante della Reyer Venezia nell’ottavo turno di EuroCup. La squadra italiana dimentica subito il brutto ko con il Cedevita e si rilancia in casa contro gli spagnoli del Manresa per 97-93. Un successo importante per la classifica di Venezia, che allunga proprio sulla formazione spagnola che è arrivata alla quarta sconfitta consecutiva, agguatando il gruppetto con un record di 4 vittorie e 4 sconfitte.
Kyle Wiltjer è il miglior marcatore di Venezia con 20 punti, con l’americano rimasto poi in panchina per tutto l’ultimo quarto. Importante anche il contributo di RJ Cole, che ha messo a referto 14 punti, e anche di Leonardo Candi, autore di 12 punti. Al Manresa, invece, non sono bastati i 21 punti di Alfonso Plummer e i 16 di Grant Golden.
Avvio di partita decisamente equilibrato ed infatti dopo cinque minuti il tabellone segna 14-14. Plummer prova a costruire un mini allungo per gli spagnoli (19-24), ma alla prima sirena Venezia è sotto solo di due punti (27-29). Primi minuti del secondo quarto con un continuo botta e risposta, poi la Reyer trova l’allungo con Horton, che firma il canestro del +7 (40-33). Gli spagnoli si avvicinano al -1, ma il finale di quarto è tutto per Wiltjer che guida Venezia sul +9 (54-45) all’intervallo.
Alla ripresa dalla pausa lunga il Manresa cerca di avvicinarsi, ma uno scatenato Wiltjer riporta nuovamente la Reyer sul +8 (62-54), toccando già i venti punti a metà terzo quarto. Gli spagnoli, però, non mollano e si riavvicinano ancora, toccando nuovamente il -1. Si entra così negli ultimi dieci minuti con Venezia avanti 72-69. Valentine apre l’ultimo quarto con due triple di fila, che fanno volare Venezia sul +9 (78-69). Candi porta anche la Reyer sulla doppia cifra di vantaggio, ma Plummer avvicina ancora il Manresa sul -5. Valentine costruisce ancora un nuovo allungo, ma il Manresa non molla e si entra in un finale rovente. Parks mette il +6, ma gli spagnoli arrivano ancora sul -2 ad otto secondi dalla fine. Cole è glaciale dalla lunetta e Venezia vince 95-93.
IL TABELLINO DELLA PARTITA
UMANA REYER VENEZIA – BAXI MANRESA 97-93 (27-29, 27-16, 18-24, 25-24)
Venezia: Tessitori 4, Cole 14, Horton 6, Lever 3, De Nicolao, Candi 12, Bowman 1, Wheatle 5, Nikolic 11, Parks 11, Wiltjer 20, Valentine 10
Manresa: Akobundu-Ehiogu, Benitez 7, Reyes 11, Ubal 4, Steinbergs 3, Knudsen, Olinde 10, Oriola 5, Obasohan 9, Golden 16, Perez 7, Plummer 21